Blitzer Hochsauerlandkreis: Hier wird in den nächsten Tagen geblitzt

Hochsauerlandkreis. Im Hochsauerlandkreis werden in den kommenden Tagen wieder Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Wir verraten, wo geblitzt wird.

An folgenden Stellen wird in dieser Woche im Hochsauerlandkreis geblitzt:

Montag, 25. Juli:

Olsberg-Elleringhausen, Elleringhauser Straße, Arnsberg, Königstraße;

Dienstag, 26.Juli:

Schmallenberg, An der Robbecke, Sundern-Westenfeld,K6;

Mittwoch, 27. Juli:

Schmallenberg-Fleckenberg, Hauptstraße, Meschede-Calle, Waller Straße;

Donnerstag, 28. Juli:

Brilon-Alme, Moosspringstraße, Eslohe-Bremke, Mindener Straße;

Freitag, 29. Juli:

Winterberg, B 236,Arnsberg, Altes Feld,

Die Polizei im Hochsauerlandkreis plant folgende Geschwindigkeitskontrollen

Montag, 25. Juli:

Arnsberg-Herdringen, K;

Dienstag, 26. Juli:

Schmallenberg-Gellinghausen, L 740;

Mittwoch, 27. Juli:

Bönkhausen;

Donnerstag, 28. Juli:

Eslohe-Schwartmecke, B 55;

Freitag, 29. Juli:

Medebach-Hallacker, L 740;

Samstag, 30. Juli:

Brilon-Rösenbeck, B 7;

Sonntag, 31. Juli:

Meschede, Bockum

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon