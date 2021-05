Hochsauerlandkreis: So regnerisch wird das Wetter

Hochsauerlandkreis. Das Wetter im Hochsauerlandkreis bleibt weiterhin regnerisch. Aber nicht nur Schauer sind ein Problem. Hier sind Böen und Gewitter zu erwarten.

Wie der Mai bisher gewesen ist, so wird er auch zu Ende gehen: So könnte man das Wetter der nächsten Tage kurz und knapp zusammenfassen. Denn nach den vielen Schauertagen geht es auch von Dienstag bis Donnerstag mit vielen Wolken und Regengüssen im Hochsauerlandkreis weiter.

Das Wetter auf dem Berg

Ab einer Tageshöchsttemperatur von 15 Grad spricht man offiziell von einem Frühlingstag. Einen solchen Wert haben wir in diesem Monat bisher erst an zwei Tagen überschritten und es schaut aktuell nicht so aus, dass sich dies bis zum Ende des Monats noch ändern sollte. Tatsächlich steuert der Mai darauf zu, dass er nach dem bereits sehr kühlen April ebenfalls als ein deutlich unterdurchschnittlicher Monat in die Statistik eingeht.

In den nächsten drei Tagen wird das Thermometer auf dem Kahlen Asten unter der 10 Grad-Marke hängen bleiben und diesen Wert im Bereich der Winterberger Kernstadt nur gerade so erreichen. Dazu kann sich die Sonne lediglich ab und zu mal blicken lassen, meist ist es dicht bewölkt und vor allem ab den Mittagsstunden bilden sich immer wieder teils kräftige Regenschauer.

Wie bereits in der vergangenen Woche können diese auch mit einzelnen Gewittern durchsetzt sein. Dazu ist der Wind vor allem am Dienstag noch sehr kräftig unterwegs, er erreicht auf den Höhen stürmische Böen bis 60 km/h. Erst zum Donnerstag lässt er deutlich nach und auch die Schauer sind nicht mehr so zahlreich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Wie groß die Wetterunterschiede auch in einem relativ kleinen Mittelgebirge wie dem Rothaargebirge sein können, erlebten die Hallenberger, Medebacher und Marsberger am vergangenen Samstag. So war ein windiger und regnerischer Tag angekündigt und dieser stellte sich im südwestlichen Sauerland auch ein. So kam beispielsweise rund um Olpe 20 Liter Regen zusammen, auf dem Kahlen Asten waren ist noch etwa 10 Liter. Im Schutz des Gebirges fiel in Medebach aber nur noch ein einziger Liter Regen und in Marsberg blieb es sogar bis auf wenige Tropfen vollständig trocken.

Auch in den kommenden Tagen erleben wir wieder diese Situation, denn der Wind kommt weiterhin aus Südwest und damit stauen sich die Wolken und Regenschauer und kommen kaum über den Raum Willingen und Winterberg hinweg. So sind die Schauer insbesondere im nördlichen Medebacher Stadtgebiet und im Raum Marsberg deutlich schwächer und seltener und die Sonne kann sich mal etwas länger zeigen.

Trotzdem ist es auch hier nicht gerade frühlingshaft, nur mit sehr viel Mühe wird jetzt am Nachmittag mal kurz die 15 Grad-Marke erreicht. In den Nächten sinken die Werte auf rund 5 Grad ab.

Das Wetter für den Nordkreis

In diesem Frühjahr stellte sich immer wieder eine kühle Nord- bis Nordwestwetterlage ein. Hochdruckphasen hatten dagegen kaum eine Chance. Ob diese Witterung der vergangenen Tage letztendlich auf den Klimawandel zurückzuführen ist, lässt sich allerdings kaum beweisen. Sie bleibt aber auch in den kommenden Tagen weiter extrem beständig, denn das Tiefdruckgebiet „Nathan“ schickt wie bereits so oft in den vergangenen Wochen kühle Schauerluft vom Meer bis in unsere Region.

So halten sich über die meiste Zeit des Tages dichte Wolkenfelder, die immer nur kurz auch mal Lücken bekommen. Dazu bilden sich aus den Wolken heraus vor allem in den Mittags-, Nachmittags-, und frühen Abendstunden teils kräftige Schauer oder sogar einzelne Gewitter. Diese können dann auch mit kräftigen Windböen verbunden sein und damit das herbstliche Wettergefühl noch einmal verstärken. Eine leichte Beruhigung ist erst zum Donnerstag möglich.

Der Trend

Etwas wärmer wird es zum letzten Maiwochenende, doch ob dies auch mit freundlichem Wetter verbunden ist, bleibt noch sehr unsicher. Wahrscheinlich liegt ein kleines Tiefdruckgebiet auch dann noch über Mitteleuropa und es muss mit weiteren Regenschauern gerechnet werden. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

