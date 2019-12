Hochsauerlandkreis: Weniger Geld für Kindertagesbetreuung

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 10,8 Milliarden Euro für Leistungen und Aufgaben der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe ausgegeben. Wie Information und Technik NRW als Statistisches Landesamt mitteilt waren das ungefähr 439 Millionen Euro - oder auch 4,2 Prozent - mehr als noch im Jahr zuvor. Die bereitgestellten Mittel flossen in Einrichtungen der Jugendhilfe sowie in Einzel- und Gruppenhilfen (inklusive Personalkosten für die Jugendhilfeverwaltung). Im Hochsauerlandkreis sieht das anders aus.

Dort sanken die Ausgaben für die Kinder und Jugendhilfe insgesamt um 5,8 Prozent oder von rund 117 Millionen Euro auf rund 110 Millionen Euro. Das liegt vor allem daran, dass die Ausgaben für die Kindertagesbetreuung drastisch sanken. Gegenüber 2018 gibt es einen Rückgang von 12,5 Prozent. Aus den vorherigen Ausgaben von 74 Millionen Euro wurden 65 Millionen im vergangen Jahr.

Hochsauerlandkreis investiert in Eingliederungshilfen

Positiver sieht es bei der Hilfe zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfen für junge Volljährige und vorläufige Schutzmaßnahmen aus. Dort stiegen die Ausgaben im Vorjahresvergleich um 6,4 Prozent an. 35 Millionen Euro betrugen die Investitionen in diesen Bereichen im vergangenen Jahr. 2017 waren es noch circa 32 Millionen.

Nordrhein-Westfalen stärkt Einrichtungen der Jugendhilfe

Von den Gesamtausgaben in Höhe von 10,8 Milliarden Euro in ganz Nordrhein-Westfalen entfiel der größte Teil - 6,2 Milliarden Euro - auf die Einrichtungen der Jugendhilfe. Im Vergleich zu 2017 entspricht das einem Plus von 2,9 Prozent. Weitere 4,6 Milliarden Euro flossen in Einzel- und Gruppenhilfen, was einer Zunahme von 6,2 Prozent entspricht.

Fast zwei Drittel - 62,0 Prozent - der Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen wurde für den Bereich der Kindertagesbetreuung, also Tageseinrichtungen und Tagespflege, aufgewendet. Die Ausgaben lagen hier bei 6,7 Milliarden Euro, einem Plus von 5,4 Prozent. Die genannten Summen umfassen jeweils sowohl die Ausgaben für Einrichtungen als auch die für Einzel- und Gruppenhilfen.