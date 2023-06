Hochsommer im Sauerland: Wärmerekord 2023 wird erwartet

Hochsauerland. Das Wetter im Hochsauerland wird hochsommerlich. Zunächst kann noch etwas Regen fallen, dann scheint fast nur noch die Sonne und es wird heiß.

Neben dem Sonntag nach Christi Himmelfahrt wird der Fronleichnamstag im Hochsauerland wohl der einzige Tag mit einer gewissen Niederschlagswahrscheinlichkeit an allen langen Wochenenden im Mai und Juni sein. Schon zum Freitag setzt sich wieder vollständig die Sonne durch und dies geht bis zum Sonntag so weiter. Einschließlich des Wochenendes steigen die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 21 und bis zu 28 Grad an, so dass die höchsten Temperaturen im bisherigen Jahr erreicht werden können. Bei viel Sonne und einigen Schönwetterwolken herrschen oft Bedingungen fürs Freibad. Auch die Nächte werden deutlich milder als bisher.

Das Wetter auf dem Berg

Seit Mitte Mai hat es am Kahlen Asten nur noch einen wirklichen Niederschlagstag gegeben. Dies war das kräftige Gewitter rund um den 22. Mai, welches teilweise sogar für Überflutungen gesorgt hat. Ansonsten befinden wir uns in einer länger andauernden Schönwetterphase, die zur Mitte dieser Woche aber kleine Einschränkungen bekommen hat. Schon am Mittwoch waren dichtere Wolken unterwegs und es fielen einige Schauer. Dies betrifft auch den Feiertag am Donnerstag, welcher zwar insgesamt ein freundlicher Tag werden wird, der aber erneut das Potential für einige Schauer und Gewitter hat. Einige von uns werden aber auch trocken durch diesen Tag kommen, so dass Aktivitäten gut durchführbar sind. Zum Freitag geraten wir dann wieder in die trockene Luft aus Osteuropa, die nun allerdings wärmer ist, als das, was wir bisher kannten. So klettern die Temperaturen mit 21 Grad ganz oben und mit bis zu 23 Grad in der Winterberger Innenstadt auf die höchsten Spitzen des bisherigen Jahres. Viel Sonne und nur wenige Schönwetterwolken schmücken den Himmel. Am Wochenende kaum Änderung, es ist meist sonnig mit einer nur sehr geringen Gefahr einzelner Schauer.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Normalerweise kennen wir es, dass der Wind im Sauerland in der Regel aus westlichen Richtungen kommt und Luft vom Atlantik zu uns führt. So war es auch im vergangenen Winter überwiegend, so dass wir eine eher milde Jahreszeit erlebten. In den vergangenen 30 Tagen erfassten unsere Wetterstationen allerdings nur einen einzigen Tag mit einer vorherrschenden Windrichtung aus West oder Südwest. Zu rund 80 % erlebten wir östliche Winde. Wäre jetzt Januar und nicht Mai bzw. Anfang Juni hätten wir ausgesprochen kalte Wochen hinter uns. So waren es viele angenehme Tage mit trockener Luft und sehr gut auszuhaltenden Temperaturen von meist knapp über 20 Grad. Auch in den kommenden vier Tagen kommt der Wind meist aus östlichen Richtungen. Die Luft wurde zuletzt allerdings etwas feuchter, so dass auch mal Wolken und einige Schauer mitspielten. Der Feiertag am Donnerstag birgt noch ein gewisses Regenrisiko, am Nachmittag ist auch mal ein Gewitter dabei. Vom Brückentag am Freitag an wird die Luftmasse aber wieder spürbar trockener und die Sonne hat kaum Gegenspieler. Mehr als 10 Sonnenstunden pro Tag sind dann bis zum Sonntag wieder zu erwarten.

Das Wetter für den Nordkreis

Ein Merkmal der vergangenen beiden sehr sonnigen Wochen waren neben der angenehmen Luft an den Tagen kühle Nächte, die auch Anfang der Woche noch zu Tiefstwerten von nur 3 oder 4 Grad führten. An besonders exponierten Stellen gab es sogar nochmals leichten Bodenfrost. Mit der feuchten Luft rund um die Wochenmitte wurden die Nächte aber deutlich milder und beispielsweise auf der Briloner Hochfläche sanken die Werte nicht mehr unter 10 Grad ab. In diesem Bereich oder knapp darüber wird es auch in den kommenden vier Tagen ablaufen. So kühl, dass man die Häuser und Wohnungen nach dem doch sommerlichen Werten am Tag durchlüftet bekommt wird es aber allemal werden. Der Fronleichnamstag am Donnerstag ist ein leicht wechselhafter Geselle mit sonnigen Abschnitten sowie etwas Regen bzw. einigen Schauern oder Gewittern. Örtlich ist auch mal ein kräftiger Guss dabei. Teils bleibt es aber auch trocken. Mit Höchsttemperaturen von wieder knapp über 20 Grad ist es wärmer als noch am Mittwoch und diese Tendenz wird zum Freitag und am Wochenende fortgesetzt. Erstmals steigen die Temperaturen verbreitet auf über 25 Grad an, so dass echtes Freibadwetter herrscht. Die Gefahr von Regenschauern am Nachmittag ist zwar nicht gleich 0, die Wahrscheinlichkeit ist aber äußerst gering.

Trend: Die insgesamt sommerlichen Temperaturen prägen nach aktuellem Stand auch die kommende Woche. Neben längerem Sonnenschein darf man sich auf einige Schauer oder Gewitter einstellen. Ein Tag mit Landregen, der sich zumindest hier und da mal wieder gewünscht wird, ist derzeit nicht in Sicht.

