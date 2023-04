Höhentief bringt Schneeflocken statt Sauerländer Frühling

Hochsauerland. Von wegen Frühling! Er setzt sich einfach nicht durch: Ein Tief bringt sogar noch mal Schneeflocken in den Höhen des Sauerlandes. Warm anziehen!

Einleitung: Zwar gibt es immer wieder positive Tendenzen in Richtung Frühling, so richtig setzt er sich aber auch in dieser Woche noch nicht durch. Am Dienstag halten sich noch viele Wolken mit vereinzelten Tropfen und zum Mittwoch zeigt sich vorübergehend häufiger die Sonne. Bereits am Donnerstag erneut etwas Regen mit kühlen Temperaturen.

Das Wetter auf dem Berg

Das vergangene Wochenende zeigte sich rund um Winterberg trüb, häufig nass und in Lagen ab 700 m Höhe auch überaus neblig. Es fühlte sich also an wie im Herbst und nicht wie Mitte April, zumal wir aus den vergangenen Jahren ganz anderes Wetter um diese Jahreszeit gewohnt sind. Der Trend nach oben, der für die aktuelle Woche bereits seit längerem in Aussicht gestellt wurde, hat sich mehr und mehr zu einer nur leicht positiven Tendenz herausgestellt. So zeigt sich der Dienstag rund um den Kahlen Asten überwiegend bewölkt. Kurze Auflockerungen sollten im Laufe des Tages aber möglich sein. Einzelne kurze Schauer oder ein paar Tropfen sind allerdings ebenfalls möglich. Mit Temperaturen von deutlich unter 10 Grad ist es weiterhin recht frisch. Am Mittwoch könnte die 10 Grad Marke dann knapp erreicht werden, denn die Sonne kann sich etwas besser durchsetzen und es bleibt dazu im Wesentlichen trocken. Nach einer Nacht mit Temperaturen von kaum über 0 Grad bringt der Donnerstag ein Höhentief aus Osten, welches wiederum für leichte Regenfälle, am Morgen auf den höchsten Bergen vorübergehend sogar für etwas Schnee sorgen kann. Nachmittags maximal Temperaturen bis 5 Grad.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Die Natur steht in der Medebacher Bucht und im Raum Marsberg in den Startlöchern. Sie wartet quasi nur auf wärmere Temperaturen und wird dann förmlich explodieren. Die Wasserversorgung ist nach den ausgiebigen Niederschlägen der vergangenen Wochen derzeit so gut wie seit einigen Jahren nicht mehr um diese Jahreszeit. Noch vor einigen Tagen war für den weiteren Verlauf dieser Woche ein stabiles Frühlingshoch mit Temperaturen von durchaus 20 Grad oder sogar mehr vorhergesagt. Dieses ist aber nun in den aktuellen Prognosen deutlich schwächer ausgeprägt und wird von Tiefs aus Osten und Norden in die Zange genommen. Am Dienstag haben wir es noch mit der kühlen und recht feuchten Luft des vergangenen Wochenendes zu tun. Diese bringt zwar kaum noch Regen, allerdings halten sich die Wolken teilweise zäh. Erst zum Abend und in der Nacht zum Mittwoch lockern sie mehr und mehr auf und es folgt ein insgesamt freundlicherer Mittwoch mit einigen Sonnenstunden und Temperaturen immerhin deutlich über 10 Grad. Nach einer frischen Nacht zum Donnerstag ziehen tagsüber aber wieder neue Schauerwolken durch. Diese drücken die Temperaturen selbst in den Tälern auf einstellige Werte zurück.

Das Wetter für den Nordkreis

Mehr als 350 Liter Niederschlag sind in diesem Jahr bereits an unserer Wetterstation im Stadtzentrum von Brilon gefallen. Insbesondere die deutlich über 100 Liter seit dem 1. März sind im Vergleich zu den vergangenen Jahren etwas Besonderes. Grüne Wiesen in den Tälern sind die erste Reaktion auf diesen gut gefüllten Wasserhaushalt und auch im nördlichen Sauerland wird sich die Natur schon bald und sehr schnell ausbreiten. Dafür fehlt nur etwas Wärme, die sich allerdings zurückhält. Immer wieder fällt die für unser Wetter bestimmende Luftströmung auf nördliche bis östliche Richtungen zurück, so dass die Luft mit Ursprung Skandinavien oder Nordrussland in unsere Richtung vorankommt. Nach einem bewölkten aber überwiegend trockenen Dienstag kann sich am Mittwoch kurzzeitig mal höherer Luftdruck bei uns durchsetzen. Er sorgt dafür, dass die Luft etwas abtrocknet und sich die Wolkenfelder im Tagesverlauf mehr und mehr lichten. Mit der kräftigen Aprilsonne klettern die Temperaturen dann immerhin auf 12 bis 15 Grad in die Höhe. Die Nacht zu Donnerstag verläuft zumindest anfangs klar und sie kann in den Tälern für Bodenfrost sorgen. Tagsüber zieht dann aus Osten ein Wolkenpaket über Brilon und Olsberg hinweg. Es bringt etwas Regen, in den höchsten Lagen der Stadtgebiete können sich sogar nochmals Schneeflocken dazwischen mischen.

Trend

Zum Freitag und Samstag dürfte sich das Frühlingshoch zumindest vorübergehend mal bemerkbar machen und die Temperatur in den Tälern wieder auf über 15 Grad nach oben treiben. Anschließend geht der Trend aber wohl wieder in Richtung von wechselhaftem Aprilwetter. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

