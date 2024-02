Hoppecker Karneval: Tanzgruppen begeistern Jury und Publikum

Hoppecke. Showtanzgruppe aus Leiberg gewinnt mit „Chaos im Olymp“ den Wanderpokal beim Karneval in Hoppecke. TuS Elmerborg beim Gardetanz an der Spitze.

Am Donnerstagabend war die Hoppecker Schützenhalle Schauplatz eines mitreißenden Karnevalstanzwettbewerbs, bei dem insgesamt elf Gardetanzgruppen und fünf Showtanzgruppen ihr Können vor einer fachkundigen Jury präsentierten. In der Kategorie Garde konnte die Garde des Tus Elmerborg Altenbüren die Jury überzeugen und den begehrten 1. Platz für sich beanspruchen. Auf dem zweiten Platz folgte die Garde aus Messinghausen, gefolgt von der Garde aus Kleinenberg, die sich den dritten Platz sicherte. Der Wanderpokal für den besten Showtanz ging erneut nach Leiberg, wo die talentierte Gruppe mit ihrem Thema „Chaos im Olymp“ die Jury überzeugte.

Die Sieger im Showtanz. Foto: Carnevals-Gesellschaft Hoppecke / WP

Die atemberaubenden Choreographien und die thematisch passenden Kostüme beeindruckten die Jury und die Zuschauer gleichermaßen. Die Tanzgruppe aus Elleringhausen belegte mit ihrem eindrucksvollen Auftritt zum Thema „Alice und der Kampf ums Wunderland“ den verdienten zweiten Platz. Den dritten Platz sicherte sich die Showtanzgruppe aus Bruchhausen mit ihrem einfallsreichen Thema „Irgendwas mit Milchstraße“.

Auch die heimischen Hoppecker Tanzgruppen präsentierten sich in Bestform und boten den Jecken ein spektakuläres Programm voller Energie und Begeisterung. Nach der aufregenden Siegerehrung ließen DJ T-MO und der Musikverein Hoppecke „die Hochsauerländer“ die Karnevalisten bis spät in die Nacht hinein ausgelassen tanzen und feiern. Die Veranstaltung war zweifellos ein voller Erfolg und hinterließ bei allen Beteiligten und Besuchern unvergessliche Erinnerungen an einen mitreißenden Karnevalsabend in der Hoppecker Schützenhalle.

