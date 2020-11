2542 Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie weiteres Schulpersonal befinden sich derzeit im Hochsauerlandkreis in Corona-Quarantäne. Mit Stand Mittwoch, 11. November, sind sieben Schulen im Altkreis Brilon betroffen:

OGS Grundschule Niederfeld

Geschwister-Scholl-Gymnasium Winterberg

Förderschule an der Ruhraue Olsberg

Grundschule Winterberg

Sekundarschule Olsberg

Sekundarschule Brilon

Gymnasium Petrinum Brilon

Am vergangenen Mittwoch, 4. November, waren noch elf Schulen von Quarantänemaßnahmen betroffen. Wieviele Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer derzeit an welcher Schule derzeit in Quarantäne sind, dazu kann der Kreis keine Angaben machen.

Verlängerte Weihnachtsferien in Diskussion

Derzeit wird darüber diskutiert, ob die Weihnachtsferien früher anfangen sollen. Laschet hatte am Dienstag einen früheren Beginn der Winterschulferien in NRW um zwei Tage ins Spiel gebracht. Dies sei eine „denkbare Möglichkeit“, sagte er. Konkret würde das bedeuten, dass die Winterferien schon am 21. und nicht erst am 23. Dezember beginnen würden.

Damit wäre der letzte Schultag vor Weihnachten bereits der 18. Dezember. Die Landesregierung werde das mit Verbänden erörtern, sagte Laschet weiter. „Die Idee ist nicht schlecht.“ Hintergrund der Überlegungen ist, dass die Menschen einige Tage vor Weihnachten die Kontakte möglichst beschränken sollten, damit es bei den Familienfeiern nicht zu Ansteckungen kommt.

Die Zahlen im Überblick

Im Hochsauerlandkreis gibt es mit Stand von Mittwoch, 11. November, 9 Uhr, kreisweit 93 Neuinfizierte und 73 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 160,5 (Stand 11. November, 0 Uhr). Die Statistik verzeichnet damit aktuell 493 Infizierte.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (82), Bestwig (69), Brilon (53), Eslohe (19), Hallenberg (3), Marsberg (21), Medebach (17), Meschede (61), Olsberg (40), Schmallenberg (63), Sundern (16) und Winterberg (49).