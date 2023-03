HSK: Auf diese Sperrungen müssen sich Autofahrer einstellen

Hochsauerlandkreis. In Nuttlar kommt es zwei Wochen lang zu Sperrungen. Pendler müssen sich dementsprechend darauf einstellen. Die Gemeinde erklärt die Umleitung:

Darauf müssen sich Pendler im HSK in den kommenden Tagen einstellen: Aufgrund von Sanierungsarbeiten müssen die Bahnübergänge in Nuttlar zeitweise voll gesperrt werden. Bereits seit Montag, 6. März, 12 Uhr, ist der Bahnübergang Kirchstraße (West) voll gesperrt. Die Sperrung wird, laut der Gemeinde Bestwig, bis voraussichtlich Freitag, 10. März, 16 Uhr, andauern. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt in dieser Zeit über den Bahnübergang Kirchstraße (Ost) in Nachbarschaft zum früheren Gasthof „Mutter Pine“.

Von Montag, 13. März, 12 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 17. März, 16 Uhr, erfolgt die Vollsperrung des Bahnübergangs Kirchstraße (Ost). Als Umleitung steht dann der Bahnübergang Kirchstraße (West) zur Verfügung.

