HSK: Bei Heizungserneuerung von Zuschüssen profitieren

Klimaschutz und Fridays for Future sind die Themen, die im vergangenen Jahr die die Menschen in Deutschland stark beschäftigt haben. Die Umwelt schonen und gleichzeitig Geld sparen, das können Hausbesitzer, wenn sie die Zuschussmöglichkeiten für erneuerbare Energien im Heizungskeller nutzen. Die Verbraucherzentrale in Arnsberg teilt mit: „Wer seine alte Heizung ersetzt, kann seit Anfang des Jahres höhere Zuschüsse erhalten: Fast die Hälfte der Kosten übernimmt der Staat im günstigsten Fall – der Höchstsatz liegt bei 45 Prozent.“ Wir haben mit Energieberater Dipl.-Ing. Carsten Peters über das Thema gesprochen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Welche Zuschüsse gibt es und wer kann profitieren?

Den Höchstsatz von 45 Prozent erhält nur, wer bislang mit Öl heizt und künftig komplett auf erneuerbare Energien setzt. Ohne Einsatz erneuerbarer Energien gibt es gar keine Zuschüsse mehr; also für alleinige Öl- oder Gasbrennwertheizungen zum Beispiel. Für eine neue Gasheizung kann man sofort einen 30-prozentigen Zuschuss bekommen, wenn man sie mit einer Solar-Wärmeanlage auf dem Dach, einer Wärmepumpe oder mit einem Holzpellett-Ofen kombiniert. Bezieht man die erneuerbaren Energien erst später, aber innerhalb der nächsten zwei Jahre ein, kann man 20 Prozent erhalten. Wer komplett von Gas auf eine Anlage umsteigt, die nur erneuerbare Energien nutzt, kann sogar mit 35 Prozent bezuschusst werden.

Dipl.-Ing. Carsten Peters Energieberater bei der Verbraucherzentrale NRW/Energieberatung Arnsberg. Foto: privat

Bei älteren Heizungen sollte man handeln

Wie lange laufen die Förderprogramme?

Die Förderrichtlinie ist vorerst bis zum 31. Dezember 2021 gültig. Ob anschließend eine Verlängerung erfolgt, kann man nicht genau sagen. Da aber aktuell weniger als 10 Prozent der Heizungsanlagen in Deutschland mit erneuerbaren Energien betrieben werden, ist eine Verlängerung absehbar. Wenn die Heizung ca. 18 Jahre oder älter ist, sollte man sich unbedingt unabhängig beraten lassen, denn wenn im Winter plötzlich eine Heizung ausfällt, muss es schnell gehen und dann hat man keine Zeit mehr, sich viele Gedanken zu machen. Meistens ist es dann auch nicht mehr möglich, eine Förderung rechtzeitig zu beantragen, denn der Antrag muss bereits vor der Beauftragung gestellt werden. Ist der Kessel älter als 30 Jahre und unterliegt der gesetzlichen Austauschpflicht, bekommt man gar keine Förderung mehr. Das sollte man auf jeden Fall rechtzeitig im Blick haben und im Zweifelsfall seinen Schornsteinfeger fragen, ob der eigene Heizkessel zukünftig dieser Austauschpflicht unterliegt. Aber auch ohne diese Pflicht ist ein Austausch alter Heizkessel sinnvoll und spart einiges an Energie ein.

Energiespar-Tipps

Was kann und sollte man sonst noch tun, um die Heizkosten im eigenen Haushalt zu senken?

Wenn man einige Grundregeln beachtet, kann man beim Heizen einiges an Kosten einsparen. Das geht natürlich zum Beispiel über die Raumtemperatur. Ich rate dazu, mit Augenmaß zu heizen. Optimal ist eine Raumtemperatur von ca. 20 Grad – im Badezimmer dürfen es auch mal 24 Grad sein. Bei Abwesenheit und in ungenutzten Räumen sollte nicht unter 15 Grad geheizt werden. Ansonsten steigt die Gefahr von Schimmelbildung und das Aufheizen der Räume benötigt zu viel Energie. Zusätzlich geht von anliegenden, wärmeren Räumen viel Wärme an kaum beheizte Räume verloren. Auch das richtige Lüften ist wichtig. Grundsätzlich gilt: Fenster weit auf, Heizkörper runter. Je kälter es draußen ist, desto kürzer sollte man das Fenster aufmachen. Es ist außerdem sinnvoll, die Einstellungen am Heizkessel durch einen Fachmann prüfen zu lassen. Die optimale Einstellung der Heizkurve und Heizungspumpe führt zu weiteren Einsparungen. In vielen Kellern finden sich noch ungedämmte Heizungs- und Warmwasserleitungen. Durch die nachträgliche Dämmung kann der Heizenergieverbrauch weiter reduziert werden.

Altkreis Brilon Energieberatung Individuelle Beratung und Hilfe bei der Vorbereitung eines Heizungsaustausches oder eine Dämmmaßnahme und Tipps zu Fördermitteln gibt es bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW. Terminvereinbarungen sind möglich beim Hochsauerlandkreis unter 0291-94-2525 oder per Mail an: oder bei der Verbraucherzentrale NRW in Arnsberg: 02932-5109705.

Apropos Wärmedämmung. Gibt es auch Fördermöglichkeiten für Wärmedämmung?

Ja, ganz aktuell gibt es ab 24. Januar einen Zuschuss von 20 Prozent für Wärme dämmende Einzelmaßnahmen zum Beispiel auf dem Dach oder den Hauswänden – bisher lag der Zuschuss nur bei 10 Prozent. Attraktiv ist auch der von 7,5 auf jetzt 20 Prozent erhöhte Tilgungszuschuss bei Darlehen für solche Dämmmaßnahmen. Noch höher fallen die Zuschüsse aus, wenn ich mein ganzes Haus in einem Zug zum KfW-Effizienzhaus modernisiere. Dann sind Zuschüsse bis 40 Prozent möglich. Alternativ können Privatleute insgesamt 20 Prozent der Kosten, maximal 40.000 Euro, über drei Jahre von der Steuer absetzen, wenn sie ein Gebäude selbst bewohnen. Die steuerliche Förderung ist auch bei der Heizungserneuerung möglich.

Kann man davon ausgehen, dass künftig weitere Anreize geschaffen werden, um den Energieverbrauch in Privathaushalten zu senken?

Ich denke schon. Durch die aktuelle Klimadiskussion rückt das Thema ja immer mehr in den Fokus. Strom wird inzwischen zu ca. 43 Prozent mit erneuerbarer Energie produziert, beim Heizen sind es noch nicht mal 10 Prozent. Somit wird besonders im Heizungsbereich noch zu viel klimaschädliches Kohlendioxid produziert. Mit der neuen Förderung ist schon richtig etwas in Bewegung geraten und das wurde auch Zeit. Man merkt auch bei den Verbrauchern ein Umdenken. Seit Herbst 2018 stelle ich fest, dass Energiesparmaßnahmen und die Fördermöglichkeiten stärker nachgefragt werden. Die Bereitschaft, erneuerbare Energien einzusetzen, ist deutlich gestiegen.

Energieberater Carsten Peters informiert auch im Rahmen der Ausstellertage im I.D.E.E. Olsberg am Sonntag, 16. Februar, von 10.30 bis 11.15 Uhr über das Klimapaket der Bundesregierung und die Fördermöglichkeiten