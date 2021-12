HSK-Brief am Minister fordert mehr Schutz vor Verkehrslärm

Hochsauerlandkreis. Landrat Dr. Schneider und die zwölf HSK-Bürgermeister schreiben einen Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Das sind ihre Forderungen:

In einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) fordern Landrat Dr. Karl Schneider und die zwölf HSK-Bürgermeister mehr Initiative gegen Verkehrslärm im Sauerland.

Die „Bürgerinnen und Bürger unseres Kreises fordern zurecht den Schutz vor Verkehrslärm und seinen Auswirkungen von Politik und Verwaltung“, heißt es in dem Schreiben. Der Hochsauerlandkreis zeichne sich durch eine abwechslungsreiche Landschaft aus, in der attraktive Dörfer, Talsperren und andere touristische Ziele viele Besucherinnen und Besucher anziehen. Wegen der topographischen Besonderheiten (Steigungen und Kurvenstrecken) nutzten auch Motorradfahrer die Straßen im Hochsauerlandkreis gern für Fahrten und Ausflüge, vorzugsweise am Wochenende. Das führe zu Konflikten mit anderen Erholungssuchenden. Gleichzeitig sei der Hochsauerlandkreis eine starke Wirtschaftsregion, sodass der Lkw-Verkehr in den letzten Jahren beständig angewachsen sei.

Lärmbelastung hat ein nicht mehr zu tolerierendes Ausmaß

„In vielen Teilen des Kreises hat die durch den erhöhten Verkehr entstandene Lärmbelastung ein nicht mehr zu tolerierendes Ausmaß erreich“, heißt es in dem Schreiben. Viele Bürgerinnen und Bürger seien nicht mehr bereit, diese Lärmbelastung hinzunehmen. Die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden, Strecken zu sperren oder Geschwindigkeitsbeschränkungen anzuordnen, seien sehr begrenzt.

Lesen Sie auch:Brilon: Neue Tankstelle - Kommt es zum Benzin-Preiskampf?

Lesen Sie auch:Brilon: Stützpunkt für Elektro-Trucks mit Stern

Nach Abwägung der Interessen der verschiedenen Seiten und unter Berücksichtigung der Rechtsprechung dazu lasse sich eine entsprechende Anordnung häufig nicht gerichtsfest treffen. Geschwindigkeitsüberschreitungen, die Teil des Problems sind, würden im Hochsauerlandkreis bereits konsequent geahndet. Die Geschwindigkeitsüberwachung solle perspektivisch auch noch ausgeweitet werden. Die Lärmemissionen durch Motorrad Fahrende, die häufig den überwiegenden Teil des Verkehrslärms ausmachen, ließen sich dadurch aber kaum beeinflussen. „Um die Anwohnerinnen und Anwohner der hauptbetroffenen Straßen zu schützen und auch den Erholungssuchenden ein weitgehend ungestörtes Erleben der Landschaft im Hochsauerlandkreis zu ermöglichen, müssen wir gemeinsam handeln und auf allen Ebenen entsprechende Maßnahmen anstoßen.“

Minister Wissing wird gebeten,m sich auf EU- und Bundesebene für folgende Maßnahmen einzusetzen:

Herabsetzung der Lärm-Emissionswerte in Genehmigungs- und Zulassungsverfahren für Motorräder

Grenzwerte, die für alle Fahrsituationen und Betriebszustände von Motorrädern einzuhalten sind („Real Driving Sound Emissions“)

Technische und rechtliche Vereinfachung von Lärmemissionskontrollen

Verschärfung der Strafen für Manipulationen an Abgasanlagen/Luftfiltern und sonstige Eingriffe, die eine erhebliche Steigerung der Lärmemissionen zur Folge haben

Einführung einer Halterhaftung für Regelverstöße durch Motorräder.

Darüber hinaus, heißt es in dem Brief, forderten die Bürgerinnen und Bürger immer mehr den Mautausweichverkehr durch Groß-Lkw (40 t) auf engen Land-, Kreis- und Ortsstraßen stark einzuschränken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon