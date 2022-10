Corona HSK: Corona-Inzidenz steigt erneut an - Dunkelziffer hoch?

Hochsauerlandkreis. Die Tendenz der Coronainfektionen im Hochsauerlandkreis steigt. Nur selten werden PCR-Tests gemacht - wie aussagekräftig ist der Inzidenzwert?

Auch im HSK steigen die Corona-Zahlen seit ein paar Wochen wieder leicht an. Die Inzidenz der letzten sieben Tage liegt laut RKI bei 518 Neuinfektionen. Eine steigende Tendenz, denn in den letzten Wochen habe diese noch um 300 gelegen, so Martin Reuther, Pressesprecher des Hochsauerlandkreises.

Die Dunkelziffer, der mit Corona infizierten Menschen, schätzt er als deutlich höher ein. Die Inzidenzwerte halte er für nicht aussagekräftig genug, da nur noch selten PCR-Test gemacht würden, seit diese Geld kosten. Viele Infizierte fallen damit durchs Raster und tauchten nicht in der Statistik auf. Er schätzt außerdem, dass nach den Herbstferien die Zahlen erneut weiter ansteigen, wenn viele Menschen aus dem Urlaub wiederkommen.

101 Corona-Patienten würden im HSK stationär im behandelt, so Martin Reuther. Es gebe dahingehend also keine Problematik in den Krankenhäusern. Die Statistik beinhalte aber nur die Bettenbelegung im Hochsauerlandkreis. Es sei nicht bekannt, ob die Patienten aus dem HSK oder aus anderen Kreisen oder kreisfreien Städten kommen. Die Krankenhäuser testeten jede Neuaufnahme auf eine Covid-19-Infektion, sodass beispielsweise auch ein Patient mit Knochenbruch als „Corona-Patient“ geführt werde, wenn sein Test positiv ausfalle.

