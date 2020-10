Für heimische Gewässer im Altkreis Brilon gibt es Gefahr aus Amerika. Drei Krebsarten sind nicht nur für die vom aussterben bedrohten Edelkrebse ein großes Problem, sondern auch für für die Fischwelt.

Wie der Ruhrverband in Essen auf Anfrage mitteilte, gehen von dem roten amerikanischen Sumpfkrebs (Louisiana-Krebs) sowie dem Kamber-Krebs und dem Signalkrebs Gefahr aus. Grund ist die sogenannte Krebspest.

„Das hört sich dramatisch an, ist aber eine Pilzerkrankung, die für den Menschen ungefährlich ist. Für den Edelkrebs hingegen ist sie tödlich“, sagt Markus Kühlmann, Fischermeister vom Ruhrverband. Die drei amerikanischen Krebsarten tragen den Erreger zwar vereinzelt an sich, sind aber selbst immun dagegen. Die Folge ist, dass sie den Edelkrebs verdrängen. Im Altkreis Brilon gibt es daher schon keine mehr.

Wolfgangsee bei Brilon zugeschüttet

Der Wolfgangsee wurde vor drei Jahren zugeschüttet, um dem Signalkrebs, der darin vorkam, den Weg in die Aalbachtalsperre zu verbauen. Schätzungen gingen von bis zu einer halben Million Edelkrebse in der Talsperre aus, die hätten verenden können. Folge: tonnenweise tote Biomasse, die das Trinkwasser hätte beeinträchtigen können.

„Der Erreger wird über das Wasser transportiert. Selbst ein abgeschlossenes System kann betroffen sein, wenn beispielsweise ein Vogel die Krebspest in einer Feder mit sich trägt und dieser den Erreger in das geschlossene System bringt. Das ist unser Problem“, sagt Biologin Marina Nowak vom Edelkrebsprojekt NRW. Gleiches gilt auch bei Fischern, die den Erreger beispielsweise unerkannt an der Hose haben, nachdem sie mit einem kontaminierten Wasser in Kontakt gekommen sind. Sie verschleppen den Erreger dann in andere Systeme. Auch Wassersportler können laut Nowak zu dieser Problematik beitragen.

Ruhr bereits flächendeckend von Signalkrebs gefüllt

Sebastian Gerhards von der Unteren Naturschutzbehörde im Hochsauerlandkreis ist nicht bekannt, dass der Sumpfkrebs oder der Kamber-Krebs im Altkreis vorkommen. Letzterer ist allerdings stark im Möhnesee vertreten. Der Signalkrebs hingegen erschließt sich immer weitere Teile der Ruhr. „Der Kampf gegen die Amerikaner ist aussichtslos. In Meschede ist der Signalkrebs bereits flächendeckend in der Ruhr zu finden. In den nächsten Jahren wird er auch flussaufwärts vermehrt vorkommen.“

Fresser von Fischlaichen

Zwar ist die Krebspest für Fische nicht so gefährlich wie für den Edelkrebs, aber der Signalkrebs wächst schnell und hat großen Appetit. „Sie zersetzen, was irgendwo tot am Gewässergrund liegt. Laub, Algen, Insekten, tote Fische. Sie sind wie eine Gesundheitspolizei“, erklärt Kühlmann den Nutzen der Krebse, „Aber sie fressen auch die Fischlaiche und Insekten, die den Fischen als Nahrungsquelle dienen. Damit wird die Reproduktion der Fische dezimiert. Das hat negative Folgen für die Tierwelt.“

Er sieht auch die Aquaristik als einen möglichen Problempunkt in dieser Angelegenheit. Besitzer von Signalkrebsen würden diese des Öfteren in der freien Wildbahn aussetzen, wodurch die Krebse in Bereiche gelangen, wo sie Schaden anrichten können. Auch Beratungen im Handel lassen seiner Einschätzung nach gerne zu Wünschen übrig. Da sich Signalkrebs und Edelkrebs ähnlich sehen, fällt für den Laien oftmals nicht auf, welches Tier sie nun überhaupt bei sich haben.

Krebse essen als Schutzmaßnahme

Krebspest braucht gute Lebensbedingungen Die Krebspest braucht einen Wirt, um lebensfähig zu bleiben. Fehlt dieser, verstirbt der Erreger nach ein ein paar Tagen bereits. Gut strukturierte Gewässersysteme mit vielen Strömungsbereiche sorgen dafür, dass der Erreger nicht so schnell eine lange Strecke zurücklegen kann. Das steigert die Chance, dass kein geeigneter neuer Wirt gefunden wird.

Kühlmann hat einen Tipp, wie man den amerikanischen Krebsen Einhalt gebieten kann: „Schützen durch nutzen. Krebse sind eine Delikatesse wie Gambas. Ziel sollte es sein, die Krebse in Reusen zu fangen, zu essen oder zu verkaufen.“ Ein Anglerschein und eine Fischereierlaubnis sind dafür aber die Grundvoraussetzung. Andernfalls drohen Strafen.