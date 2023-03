HSK: Dem Winter trotzen – mit diesen 6 Tipps fürs Wochenende

Die Sprungschanze in Winterberg wurde schon einmal anlässlich des irischen Nationalfeiertages "St- Patrick´s Day" grün angestrahlt. Jetzt wird wieder in Winterberg gefeiert.

Hochsauerlandkreis. Die langen Wintermonate drücken aufs Gemüt. Ein bisschen Action und Programm kann da helfen. Die WP-Redaktion gibt sechs Tipps fürs Wochenende.

Ja, wir alle wollen keinen Winter mehr – und sehnen uns nach langen Frühlingstagen draußen, Eis essend, im besten Fall an einem See. Auch, wenn wir das noch nicht haben können, gibt es am Wochenende rund um Brilon und Winterberg einiges zu erleben.

Mein Tipp für euch

Der St Patrick’s Day scheint ein ziemlich cooler Tag in Irland zu sein – und wenn man an diesem Tag nicht in Irland sein kann, dann kann man wenigstens in Winterberg ein bisschen feiern. Dort wird im Blackwater Irish Pub gefeiert. Es wird Six Nations Rugby über den Nachmittag gezeigt und nach dem Bundesligaspiel geht es los mit Live Musik von The Limpets.

Samstag, 18. März, ab 17 Uhr im Irish Pub Winterberg. Eintritt: 3 Euro.

Im Rampenlicht

… steht in der 10. „Nacht der Bibliotheken“ in der Stadtbücherei Olsberg Davina Sauer mit ihrem Programm „Bücher, Sekt und Landmausflausen“. Versprochen wird ein fluffiger Abend mit Geschichten und Comedy. Davina, vielen bekannt von Instagram und ihrem Blog „Landmausflausen“, wird Poetry Slam und Comedy zeigen.

Freitag, 17. März, ab 18.30 Uhr. Eintritt unter dem Motto „Zahle, was Du willst!“, Anmeldung unter 02962/ 979383.

Mein sportliches Highlight

Ein Event, das nicht nur Reitsportfreunde verzückt: Der Zucht-, Reit- und Fahrverein Schwartmecke und Umgebung richtet am Sonntag, 19. März, seine Kaltbluthengstschau aus. Das Event findet auf dem Gelände an der B55 zwischen Oedingen und Cobbenrode statt.

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr. Zuschauer sind willkommen.

Für die Kleinen

Eine Freundin meines Sohnes hat mir vor kurzem in der Kita stolz berichtet, dass sie im Kino gewesen sei. „Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer“ habe sie sich angeschaut. Dieser Film läuft im Cineplex in Brilon noch die ganze Woche. Im Filmtheater Winterberg sowie im Briloner Kino werden tolle Kinderfilme gezeigt – das Programm gibt es in der WP und im Netz. Und eine dicke Tüte Popcorn macht auch nicht nur den Kleinen Spaß...

Für kleines Geld

Der Skiclub Brilon feiert: Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Jahr wieder eine After Work Party. Dazu wird der Unterstand der Schneeraupe am Poppenberg in eine große Partylocation verwandelt. Für die passende Musik und Stimmung sorgt der Briloner DJ Steffen Hillebrand.

Los geht’s am Freitag, 17. März um 18 Uhr am Skihang Poppenberg.

Mal was anderes

Am TrailGround Brilon findet am Wochenende ein Kurs für Einsteiger statt. Foto: Dennis Stratmann / WP

Den Mut zusammennehmen und etwas neues ausprobieren könnt ihr am Wochenende dank der Bike Therapy Mountainbike Schule. Egal ob Trail- oder Bikepark Einsteiger oder Wiedereinsteiger, der Mountainbike Basic Kurs soll jeden abholen. Es werden die Grundlagen des Bikens vermittelt – und ein Abenteuer versprochen.

Der vierstündige Kurs beginnt Samstag, 18. März, um 10 Uhr am TrailGround Brilon. Tickets gibt es online unter www.biketherapy.de und sind ab ca. 99 Euro zu haben.

