HSK: Drei Autofahrer im Drogenrausch von Polizei erwischt

Hochsauerlandkreis. Die Polizei stoppte am Sonntag drei Fahrer, die nicht fahrtüchtig waren. Die Beamten ordneten Blutproben an und stellten die Fahrzeuge sicher.

Die Polizei im Hochsauerlandkreis hat am Sonntag drei Fahrer gestoppt, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Die Beamten ordneten Blutproben an und stellten die Fahrzeuge sicher. Die Polizei kündigte an, dass sie in der Vorweihnachtszeit verstärkt kontrollieren werde.

Kein Führerschein und Drogen genommen

Die erste Kontrolle fand gegen 12:45 Uhr in Olsberg statt. Die Polizei überprüfte eine 40-jährige Frau, die in der Straße „In der Ramecke” unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass sie Drogen konsumiert hatte. Sie musste ihren Pkw stehen lassen und eine Blutprobe abgeben.





Kurz darauf stoppte die Polizei einen 41-jährigen Mann aus Bestwig in Wiemeringhausen. Er wurde aufgrund eines anderen Einsatzes in der Straße „Zur Lieth“ kontrolliert. Dabei kam heraus, dass er keinen gültigen Führerschein hatte und ebenfalls unter Drogeneinfluss stand. Auch er musste eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug abstellen.

Lesen Sie auch:Schneeparadies Winterberg bietet zauberhafte Landschaft

Der dritte Fall ereignete sich gegen 19:30 Uhr in Brilon. Die Polizei bemerkte einen 60-jährigen Mann, der im Almerfeldweg auffällig fuhr. Die Beamten stellten fest, dass er alkoholisiert war. Er musste einen Atemalkoholtest machen, der einen Wert von 0,8 Promille ergab. Er musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon