HSK: Erfolg für Referinghausen bei „Unser Dorf hat Zukunft“

Medebach/Winterberg/Meschede. Die Entscheidung ist da: Referinghausen wird den HSK beim landesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ vertreten. Erfolg auch für Züschen

Am Mittwoch hatte eine Expertenkommission Züschen und Referinghausen für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ besucht. Nun ist das Ergebnis da und wurde im Kreishaus in Meschede bekannt gegeben. Besonders Referinghausen kann sich über die Bewertung freuen. Sie setzten sich in der Gruppe 1 (Dörfer bis 699 Einwohner) gegen Wormbach und Arpe (beide Schmallenberg) durch und heimsten den ersten Platz ein. Jetzt können sich die Einwohner nicht nur über ein Preisgeld von 2000 Euro freuen, sondern nehmen nun auch landesweit an dem Wettbewerb teil.

Züschen kassiert Preisgeld

Züschen hatte in der Gruppe 2 (ab 700 Einwohnern) teilgenommen und dort den dritten Platz errungen. Vor ihnen landeten Grevenstein und Ramsbeck. Insgesamt 1000 Euro kassieren die Züschener nun. Eine Kreisbewertungskommission hatte in dieser Woche (17. bis 20. Mai) acht Ortsteile der Städte und Gemeinden besucht (drei Dörfer der Gruppe 1 und fünf Dörfer der Gruppe 2) und bewertet, die sich für den Wettbewerb angemeldet hatten. Das sind allerdings coronabedingt wesentlich weniger als in früheren Jahren.

Landrat Dr. Karl Schneider, Vorsitzender der Bewertungskommission, gratulierte den Dörfern und zog ein positives Fazit der Bereisung: „Wir haben gesehen, wie einmalig Menschen, Landschaft und Orte des Sauerlandes sind. Die hohe Motivation der Dorfgemeinschaften, die Herausforderungen der Zukunft im ländlichen Raum zu gestalten, hat uns alle stark beeindruckt.“

Für Referinghausen geht es nun weiter. So wird eine Landeswertungskommission wohl im Spätsommer, so der Sprecher des Hochsauerlandkreises Jürgen Uhl, erneut nach Referinghausen reisen.

