HSK: Erst Regentage, dann wieder Chance auf goldenen Herbst

Hochsauerlandkreis. Das Wetter im HSK zeigte sich zuletzt von seiner goldenen Seite. In den kommenden Tagen trübt sich das Wetter ein. Doch Besserung ist in Sicht.

Nach goldenem Oktoberwetter im Sauerland am vergangenen Wochenende bestimmt bis zum Donnerstag wolkenreiche und kühle Herbstluft unser Wetter. Dabei regnet es vor allem am Dienstag zeitweise, anschließend fallen noch wenige Tropfen. Die Temperaturen kommen meist nicht mehr auf über 6 - 12 Grad hinaus. Fürs kommende Wochenende stehen die Chancen auf Sonne wieder gut.

Das Wetter auf dem Berg

Das Salz in der Suppe der herbstlichen Wetterlagen in unserem Mittelgebirge sind eindeutig die Inversionslagen. Dabei liegt ein kräftiges Hochdruckgebiet genau über uns, kühle und feuchte Nebelluft sinkt in die Täler ab, deutlich mildere und trockene Luft bleibt auf den Bergen zurück. Genau diese Situation hatten wir kurzzeitig am Sonntagmorgen als rund um den Rothaarkamm kühle und nebelreiche Luft durch die Täler waberte und oben am Kahlen Asten bei einer Luftfeuchtigkeit von nur 40 % und milden plus 7 Grad eine fantastische Fernsicht herrschte. In manchen Jahren dauert eine solche Inversionslage mehrere Tage lang, diesmal hat ein kleines Tiefdruckgebiet über der Nordsee dem Spuk schon am Montag wieder beendet und nun eine klassische wolkenreiche Herbstlage eingeläutet. Dabei ziehen am Dienstag immer wieder Niederschläge von Nord nach Süd über die Winterberger Hochfläche hinweg, die Sonne zeigt sich kaum und der Wind ist teilweise böig unterwegs. Die Temperaturen erreichen dazu kaum mehr als 6 - 8 Grad, auch am Mittwoch bleibt es bei diesem Temperaturniveau. Dazu weiterhin viele Wolken, ganz oben teils auch Nebel und etwas Regen. Am Donnerstag insgesamt besser, die Sonne könnte sich am Nachmittag hin und wieder zeigen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Ein goldener Oktober wie aus dem Bilderbuch begleitete auch die Medebacher, Hallenberger und Marsberger durch das vergangene Wochenende. Durch die teilweise leichten Frosttemperaturen in den Nächten hat nun die Laubverfärbung einen neuen kräftigen Schwung bekommen und durch den auffrischen Wind in den kommenden Tagen wird der Laubfall nun deutlich zunehmen. Allerdings wird dieser Prozess zunächst nicht mehr durch die Sonne beschienen, denn diese versteckt sich aufgrund einer nördlichen bis nordwestlichen Luftströmung vorerst meist hinter Wolken. Eine Chance auf etwas längeren Sonnenschein besteht vor allem im Raum Hallenberg, denn hier lockern die Wolken hinter den Bergen bei dieser Luftströmung öfters mal auf. Regen kann vor allem am Dienstagvormittag fallen, anschließend lassen die Niederschläge bis zum Donnerstag dann doch wieder deutlich nach. Je näher man sich an den Stadtgrenzen zu Willingen oder Winterberg befindet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für ein wenig Niederschlag. Die Temperaturen liegen dazu in einem typisch herbstlichen Bereich. Viel mehr als rund 10 oder 11 Grad werden es in den kommenden Tagen nicht, die Nächte bleiben aufgrund der vielen Wolken aber meist frostfrei.

Das Wetter für den Nordkreis

„Warmer Oktober bringt fürwahr, stets einen kalten Februar“ oder „Wenn es im Oktober friert und schneit, bringt der Jänner milde Zeit“. Dies sind zwei Beispiele für viele Bauernregeln aus dem Oktober, die immer sehr eindeutig sagen: Der zweite Herbstmonat muss sonnig und relativ mild sein, damit der Winter kalt werden kann. Andersrum sorgt ein stürmischer und kühler Oktober, der schnell den ersten Schnee bringt, dafür, dass der Hochwinter eher auf der milden Seite landet. Diese Regeln haben durchaus ihre wissenschaftliche Berechtigung, wenn es natürlich aber auch viele Beispiele gibt, wo genau der umgekehrte Fall eingetroffen ist. Trotzdem sollten Winterfreunde hoffen, dass es noch ein wenig dauert bis die ersten Schneeflocken fallen. In den kommenden Tagen wird dies rund um die Briloner Hochfläche und das Ruhrtal nicht der Fall sein, wenn es auch relativ kühl ist und sich die Sonne zunächst einmal nur selten zeigt. Besonders am Dienstagvormittag kann es zeitweise regnen, kurzzeitig auch mal kräftiger. An den Folgetagen fallen meist nur noch schwache Schauer oder etwas Nieselregen aus der oftmals grauen Wolkendecke. Chancen auf längeren Sonnenschein bestehen vor allem an den Nachmittagen mal hin und wieder, sie bleiben aber meist nur auf kurze Momente beschränkt.

Trend: Man darf durchaus hoffen, dass auch das folgende Wochenende wieder überwiegend trocken und vielleicht sogar golden verläuft, denn ein neues Hochdruckgebiet kommt näher und kann sich voraussichtlich gegenüber Tiefs auf dem Atlantik erwehren. Erst in der Woche danach schaut es dann unbeständiger aus.

