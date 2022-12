Kontrollen HSK: Hier geht es Rasern in dieser Woche an den Kragen

Hochsauerlandkreis. Die Polizei überprüft wieder die Geschwindigkeit der Autofahrer im HSK. Mit diesen Blitzerstandorten machen die Beamten Jagd auf Raser:

In den Städten und Gemeinden im HSK wird auch in dieser Woche an unterschiedlichen Standorten geblitzt. Die Polizei wird zwischen dem 27. Dezember und 1. Januar Geschwindigkeitskontrollen im Hochsauerlandkreis durchführen. Autofahrer müssen in Arnsberg, Brilon, Winterberg, Marsberg, Sundern, Eslohe, Hallenberg, Bestwig und Schmallenberg mit Blitzern rechnen.

Die Polizei im Hochsauerlandkreis führt in den kommenden Tagen unter anderem an folgende Stellen Geschwindigkeitskontrollen durch:

Dienstag, 27. Dezember

Schmallenberg-Westernbödefeld, L 740

Mittwoch, 28. Dezember

Eslohe-Schwartmecke, B 55

Donnerstag, 29. Dezember

Arnsberg-Oeventrop, Oeventroper Straße

Freitag, 30. Dezember

Winterberg-Altenfeld, L 740

Samstag, 31. Dezember und Sonntag 1. Januar

Allgemeine Verkehrskontrollen

