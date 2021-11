HSK: In diesen Branchen gibt es noch Ausbildungsstellen

Hochsauerlandkreis. Noch immer sind im HSK zahlreiche Ausbildungsstellen unbesetzt. Es gibt zu wenige Bewerber. Welche Branchen am dringendsten suchen.

Bis Oktober 2021 sind im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest insgesamt 4.210 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden. Dem gegenüber stehen 2.776 Bewerber und Bewerberinnen, die sich im Laufe des Berichtsjahres bei den Agenturen für Arbeit vor Ort gemeldet haben. Auf einen Bewerber kommen damit imAgenturbezirk Meschede-Soest1,5 Ausbildungsplätze.

Zurzeit sind noch 157 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Gleichzeitig sind noch 495 Ausbildungsplätze unbesetzt. Somit kommen auf jeden unversorgten Bewerber 3,2 unbesetzte Berufsausbildungsstellen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl von Bewerber um -15,6 Prozent gesunken. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Ausbildungsstellen um -6,5 Prozent gesunken.

Ausbildung um HSK: 1505 Jugendliche wenden sich an Berufsberatung

1.505 Jugendliche aus dem Hochsauerlandkreis haben sich seit Oktober 2020 an die Berufsberatung der heimischen Agenturen für Arbeit gewandt, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Insgesamt sind das 354 Personen (-19,0 Prozent) weniger als im Vorjahr. 72 Jugendliche sind davon aktuell noch unversorgt: 6 Personen (-7,7 Prozent) weniger als ein Jahr zuvor. Der Vielzahl an Bewerbern und Bewerberinnen stehen derzeit 2.232 gemeldete Berufsausbildungsstellen gegenüber von denen aktuell noch 280 Ausbildungsplätze unbesetzt sind. Im Vergleich zum Vorjahr sind seit Beginn des Berichtsjahres 150 Ausbildungsstellen (-6,3 Prozent) weniger gemeldet worden.

Lesen Sie auch:HSK: Hier gibt es die meisten E-Ladestationen für Autos

Lesen Sie auch:Olsberg: Wie Lena aus einem Bulli einen Camper gemacht hat

Die meisten unbesetzten Ausbildungsstellen sind im Verkauf verfügbar: 285 Stellen sind es laut Agentur für Arbeit. Es folgt der Bereich der Logistik (Lagerwirt, Zustellung) mit 100 Stellen. Im Handel sind es 88, im Verkauf von Lebensmitteln 84 unbesetzte Ausbildungsstellen. In der Arzt- und Praxishilfe sind 78 Ausbildungsstellen verfügbar, ebenso wie im Hochbau.

Ausbildungsmarkt im HSK hat sich nach Corona wieder aufgehellt

„Der regionale Ausbildungsmarkt hat sich nach dem eingeschränkten Start durch die Pandemie und den Lockdown wieder aufgehellt, liegt aber weiterhin hinter den Vor-Corona-Jahren. Viele junge Menschen haben noch nicht die richtige Ausbildungsstelle gefunden, Unternehmen sind weiter auf der Suche nach passenden Kandidatin oder Kandidaten“, so Tanja Schubert, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Meschede-Soest, zu den aktuellen Zahlen. „Etwa 500 offene Stellen bieten Bewerberinnen und Bewerbern noch in diesem Jahr die Chance, eine Ausbildung zu beginnen und eine gefragte Fachkraft von Morgen zu werden. In den nächsten Wochen werden wir, mit unseren Partnern am Ausbildungsmarkt, weiter versuchen, noch möglichst viele Bewerber und Stellen zusammen zu bringen“, ergänzt sie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon