Test HSK: In diesen elf Bäckereien gibt es die besten Brötchen

Hochsauerland. Welcher Bäcker hat die besten Brötchen im Hochsauerland? Der Brötchentest 2023 gibt Antwort auf diese Frage. Die Ergebnisse im Überblick.

Für die Bäcker-Innung Hochsauerland ist der Beginn des Jahres traditionell die Zeit für die Brötchenprüfung, die in der Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Hochsauerland in Meschede stattgefunden hat. Am 7. und 8. März 2023 standen über 87 verschiedene Produkte von 11 verschiedenen Bäckereibetrieben im Mittelpunkt und wurden von dem neutralen Qualitätsprüfer Daniel Plum vom Deutschen Brotinstitut genau unter die Lupe genommen.

Wichtige Merkmale sind dabei das Aussehen, die Lockerung/Krumenbild, die Oberfläche, die Krustenbeschaffenheit aber auch die Inhaltsstoffe, der Geruch und vor allem der Geschmack. „Es geht darum, zu gucken, ob es irgendwo noch Ansätze für die Bäcker gibt, welche sie verbessern können“, erklärt Plum. Die verschiedenen Brötchen-Proben, wie Körnerbrötchen, Buttercroissants, Milchbrötchen, Käsebrötchen oder Mohnbrötchen können maximal 100 Punkte erreichen und dadurch die Note „Sehr gut“ bekommen. Zwischen 90 und 100 Punkten erhalten die Brötchen die Note „Gut“.

„Alle Teilnehmer erhalten zum Abschluss ein Güte-Zertifikat mit der entsprechenden Note“, so Innungsobermeister Peter Junker aus Sundern-Hachen. Außerdem gibt es die Ergebnisse auch online für alle einsehbar unter „www.brotinstitut.de“. Bekommt ein Brötchen drei Jahre in Folge die Bewertung „sehr gut“, erhält das jeweilige Produkt die Gold-Auszeichnung. „In diesem Jahr war die Qualität der Brötchen wirklich mehr als hervorragend. Nicht umsonst gab es ings. 17 Gold-Auszeichnungen“, freut sich Daniel Plum zum Abschluss der Brötchenprüfung. 77 Brötchen der eingereichten Brötchen erhielten die Note „Sehr gut“. 10 Brötchen die Note „Gut“.

Die prämierten Bäcker aus dem HSK

Die diesjährigen prämierten Bäckereien sind: Bäckerei Hahne (Arnsberg), Bäckerei Leitner (Brilon), Bäckerei Stüttem (Marsberg), Bäckerei Tismes (Schmallenberg), Bäckerei-Café Franzes (Meschede), Café & Bäckerei Liese (Bestwig), Bäckerei Schladoth (Brilon), Bäckerei Kremer (Meschede-Olpe), Bäckerei Isken (Winterberg), Bäckerei, Konditorei, Cafe Engemann (Winterberg), Bäckerei Happe (Marsberg).

