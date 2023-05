HSK: Keine Lust auf Lehrstelle: Lage für Betriebe dramatisch

Hochsauerlandkreis. Mehr als 2200 Lehrstellen sind Ende April im HSK noch unbesetzt. Das wird zum Problem für Unternehmen. Doch Schüler wollen etwas anderes.

Bis April 2023 sind im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest insgesamt 3930 Berufsausbildungsstellen gemeldet worden. Dem gegenüber stehen 2350 Bewerber und Bewerberinnen, die sich im Laufe des Berichtsjahres bei den Agenturen für Arbeit vor Ort gemeldet haben. Auf eine/n Bewerber/in kommen damit im Agenturbezirk Meschede-Soest 1,7 Ausbildungsplätze. Zurzeit sind noch 1004 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle. Gleichzeitig sind noch 2275 Ausbildungsplätze unbesetzt. Somit kommen auf jede/n unversorgten Bewerber/in 2,3 unbesetzte Berufsausbildungsstellen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl von Bewerber/innen um -4,8 Prozent gesunken. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Ausbildungsstellen um 3,7 Prozent gestiegen. In den kommenden Monaten bestehen für alle Beteiligten noch gute Chancen. „Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind für junge Menschen aktuell so gut wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Gleichzeitig wird es für Unternehmen und Betriebe schwieriger, Ausbildungsstellen zu besetzen“, beschreibt Tanja Schubert, Geschäftsführerin Operativ die aktuellen Zahlen.

Aktuell liegen uns noch mehr als 2200 zu besetzende Ausbildungsplätze vor

Das Interesse der Jugendlichen an Ausbildung sinkt weiter, Bewerbungsaktivitäten laufen verhalten, Entscheidungen werden nur sehr zögerlich getroffen. Viele junge Menschen entscheiden sich weiterhin lieber für einen weiteren Schulbesuch. „Aktuell liegen uns noch mehr als 2200 zu besetzende Ausbildungsplätze vor. Der Bedarf an jungen Fachkräften ist groß. Die gute Entwicklung auf der Stellenseite spiegelt den Bedarf der Wirtschaft wieder. Unsere Berufsberatung wird in den kommenden Monaten alles daransetzen, durch intensive persönliche Beratung noch möglichst viele junge Menschen für eine Ausbildung zu gewinnen. Wir appellieren aber auch an die Eltern, ihr Kind dahingehend zu unterstützen und zu ermutigen. Wer erfolgreich seine Ausbildung, ganz egal in welchem Bereich, abschließt, hat beste Chancen und Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt.“

