HSK: Mehr Arbeitslose im April – Zwei Gründe für Anstieg

Hochsauerland. Die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt im HSK bleibt aus. Entgegen dem üblichen Trend steigen die Zahlen. Die Agentur für Arbeit nennt Gründe.

. Die Zahl der Arbeitslosen ist im HSK im April gestiegen. Insgesamt waren 6.508 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 65 Personen mehr. Im Vergleich zum April des Vorjahres steigt die Zahl um 1.265 Personen bzw. 24,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt 4,4 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,5 Prozent. „Etwas unerwartet ist die Zahl der Arbeitslosen im April 2023 noch nicht zurück gegangen und entspricht damit nicht dem üblichen saisonalen Trend“, so Tanja Schubert, Geschäftsführerin Operativ der Agentur. Milde Temperaturen und der Frühling lassen die Zahlen sonst tendenziell eher zurück gehen. Dies ist allerdings, wie bereits in den Vormonaten, teilweise auf die Schutzsuchenden aus der Ukraine zurückzuführen, die durch die Jobcenter betreut werden. Außerdem war im April 2022 die Zahl der Arbeitslosen besonders gering, so dass der Sprung – gefühlt - noch größer ausfällt.

Lesen Sie auch: Sauerländer Wolf wandert hunderte Kilometer bis an die Ruhr

Zahlen aus dem HSK

Im Bereich der Geschäftsstelle Olsberg, die für Brilon, Olsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg zuständig ist, waren 1228 Menschen arbeitslos gemeldet – 18 mehr als im März. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 3,3 Prozent und ist nach Schmallenberg (2,7 Prozent / -9 Arbeitslose) die niedrigste im HSK. In Marsberg waren 432 (+3) Personen arbeitslos gemeldet. Die Quote liegt bei 4 Prozent. In Arnsberg beträgt die Arbeitslosenquote 6,5 Prozent, in Meschede (Meschede, Eslohe, Bestwig) 4 Prozent und in Sundern 3,9.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2.313 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 56 Personen bzw. 2,4 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 160 Personen oder 7,4 Prozent.

Lesen Sie auch: Mehrbelastung: Winterberg ächzt unter der Tarifeinigung

Grundsicherung

In der Grundsicherung sind 121 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 1.105 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Insgesamt sind es 4.195 Personen und damit 64,5 Prozent aller Arbeitslosen.

Jugendarbeitslosigkeit

593 Arbeitslose unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 4 junge Arbeitslose mehr und im Vorjahresvergleich 163 arbeitslose junge Menschen mehr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 31 Personen oder 1,3 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 308 Arbeitslose mehr. Insgesamt sind 2.423 Menschen ab 50 Jahre betroffen.

Lesen Sie auch: Trassenführung für die B7n: Das Warten hat endlich ein Ende

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist gestiegen. 2.286 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 83,2 Prozent (1.903 Personen) zur Grundsicherung.

Stellenangebot

Unternehmen haben in diesem Monat 394 Stellen gemeldet (+47 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 3.108 offene Stellen, 72 weniger als im Vormonat und 533 weniger als im Vorjahresmonat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon