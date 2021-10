HSK: Nach dem Sturm wird das Wetter nun wieder freundlicher

Hochsauerlandkreis. Nach ein paar stürmischen und verregneten Tagen, geht es ab dem Wochenende wieder etwas ruhiger zu im HSK. Die Aussichten für die nächsten Tage:

Die Ruhe nach dem Sturm! So konnte man das Wetter des Wochenendes und zum Start in die neue Woche im HSK durchaus bezeichnen, denn letzte Schauer am Freitag ziehen zum Samstagmorgen nach Osten ab und nachfolgend sorgt ein Hoch für einen freundlichen Mix aus Nebel und Sonnenschein.

Lesen Sie auch: Sturm im HSK - Orkan jagt mit bis zu 120 km/h übers Sauerland

Lesen Sie auch:RS-Virus-Alarm im HSK: Kinderklinik warnt vor Bettenmangel

Das Wetter auf dem Berg

Donnerstagmorgen erleben wir den ersten richtigen Herbststurm dieser bisher eher ruhig verlaufenen Saison. In den Hochlagen erreichten die Böen bis zum frühen Morgen Werte um 90 km/h, gleichbedeutend mit Windstärke 10. Nichts Außergewöhnliches, trotzdem reichen diese Spitzen gerade bei den noch teilweise belaubten Bäumen durchaus für einige Schäden. Bis in den Freitag hinein bleibt es rund um die Winterberger Hochfläche sehr windig mit einigen Sturmböen, die aber nicht mehr die Werte des Donnerstags erreichen. Dazu muss noch mit einigen Regenschauern gerechnet werden, ganz oben kann sich dabei bei Temperaturen von nur wenig über 0 Grad auch mal eine Schneeflocke verirren. In der Nacht zu Samstag sind die letzten Schauer dann nach Osten abgezogen. Der Tag selbst startet aber noch oft bewölkt, zum Nachmittag ist es dann teils freundlich und ein nur noch schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen der Sonntag könnte dann nach Auflösung von örtlichen Nebelfeldern in den Tälern erneut ein sehr freundlicher Herbsttag werden. Dazu schaffen die Temperaturen knapp 10 Grad. Zum Montag dann wenig Änderung, einige hohe Wolkenfelder, weiterhin aber trocken.

Lesen Sie auch:HSK-Polizei rügt offensive Vermisstensuche bei Facebook

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit einer durchschnittlichen Temperatur von bisher 9,6 Grad an der Wetterstation in Marsberg-Westheim liegt dieser Oktober im Bereich der langjährigen Mittelwerte und auch im Bereich des Vorjahres. 2020 haben wir hier eine Durchschnittstemperatur von 9,8 Grad gemessen, deutlich geringer waren dabei allerdings die Niederschlagsmengen. Bisher wurden in der gesamten Medebacher Bucht rund 30 Liter pro Quadratmeter gemessen, im vergangenen Jahr waren es zum Monatsende in Marsberg beispielsweise 75 Liter. Nach aktuellem Stand der Prognosen dürfte es nicht mehr allzu viel geben, nur der Freitag bringt noch einige kräftige Schauer mit, die dementsprechend noch für den ein oder anderen Liter an Regen sorgen können. Dazu sinken die Höchsttemperaturen recht deutlich unter die 10 Grad Marke und in der Nacht zu Samstag kann es bei nachlassendem Wind und auflockernder Bewölkung bereits wieder Bodenfrost geben. Wenn die letzten Wolken nach Hessen abgezogen sind, setzt sich die Sonne dann im Laufe des Tages allerdings recht gut durch und es bleibt dann überall trocken. Nach weiteren kalten Nächten zum Sonntag und Montag mit Temperaturen um 0 Grad schließen sich dann jeweils überwiegend freundliche Tage an.

Lesen Sie auch:Ermittlungen nach Querdenker-Hass-Mail an Sauerlandpraxis

Das Wetter für den Nordkreis

Das in den letzten Wochen beschriebene Muster dieses Monats setzt sich auch zum vierten Wochenende weiter fort. Nachdem wir in dieser nun zu Ende gehenden Arbeitswoche mit vielen Wolken und auch Regen und vor allem Wind zu kämpfen hatten, ziehen sich die Tiefdruckgebiete am Wochenende wieder nach Norden und nach Westen zurück und es setzt sich ein neues Hoch mit dem Namen „QUEDLINBURGIA“ durch. Es verpasst seinen Einsatz denkbar knapp, denn der Start ins Wochenende am Samstagmorgen verläuft noch mit recht vielen Wolken und es kann auch den einen oder anderen Tropfen Regen geben. Im Laufe des Vormittags lockert es dann aber zunehmend auf und nachmittags ist es teilweise freundlich und über trocken. Dazu Temperaturen meist um 10 Grad und ein nur noch schwacher Wind. In der Nacht zu Sonntag wird es in vielen Tallagen wieder Bodenfrost, teilweise sogar leichten Luftfrost um minus 1 Grad geben. Die Folge ist Nebel am Morgen, der sich aber mit einem südöstlichen Wind gerade rund um die Ruhr und die Briloner Hochfläche doch zügig auflösen sollte. Dann erleben wir einen freundlichen Tag mit viel Sonnenschein, der wieder zum Wandern und Radfahren einlädt. Die Temperaturen bleiben mit nur wenig über 10 Grad aber eher kühl, auch die neue Woche beginnt ruhig mit Sonne und einigen Wolken. Dazu bleibt es trocken.

Trend: Tiefer Luftdruck auf dem Atlantik hoher Luftdruck über Mitteleuropa. Das ist die Tendenz für die kommende Woche und so erleben wir einen überwiegend ruhigen Abschluss des Oktobers mit voraussichtlich viel Nebel in den Tälern und Sonnenschein auf den Bergen. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon