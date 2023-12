HSK: Öffnungszeiten der Bäckereien über Weihnachtsfeiertage

Hochsauerlandkreis. Wo kann man im HSK während der Weihnachtsfeiertage noch frische Brötchen und süßes Gebäck für ein Weihnachtsfrühstück einkaufen? Die Übersicht.

Können Briloner während der Weihnachtsfeiertage bei ihrem Lieblingsbäcker noch frische Brötchen für ein Weihnachtsfrühstück einkaufen oder stehen sie vor verschlossener Tür? Diese Bäckereien haben geöffnet und diese bleiben geschlossen.

Die Filialen der Bäckereikette Isken in Brilon, Olsberg, Hallenberg und Marsberg haben alle über die Festtage geschlossen. Sowohl über Weihnachten als auch Neujahr und Silvester gibt es hier keine Backwaren zu kaufen.

Brilon

Bis zum 23. Dezember hat die Landbäckerei Sommer im Rewe Markt noch geöffnet. Über die Feiertage bekommt man dort keine Backwaren. Der Bäcker richtet sich nach den Öffnungszeiten des Supermarktes, der während der Weihnachtstage ebenfalls geschlossen ist. „Wir sind auch keine Sonntagsbäckerei“, sagt die Verkäuferin. Durch die Verbindung zu Rewe habe die Bäckerei generell an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Genauso verhält es sich in der Landbäckerei Sommer im Netto Marken-Discount und der Bäckerei Schladoth in der Krummestraße.

Ausnahmen sind Bäcker, die auch ein Café integriert haben. Goeken backen im Supermarkt Markant hat Heiligabend von 7:30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet, an Silvester 7:30 Uhr bis 11 Uhr. Nur am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag können Kunden hier keine Backwaren kaufen. Ähnlich ist es bei der Bäckerei Lange im Edeka Boxberger. Auch dort kann man am 24. Dezember bis 12 Uhr noch Brötchen holen, die darauffolgenden Tage schließt das Bäckercafé aber seine Tür.

In der Bäckerei Leitner kann man am „Heiligmorgen“ noch einkaufen. Von 8 Uhr bis 11 Uhr können sich die Kunden noch mit frischen Brötchen und Gebäck eindecken, denn auch diese Bäckerei verschließt an den beiden Weihnachtsfeiertagen ihre Tür. Zu Silvester gelten die gleichen Öffnungszeiten.

Auch im Café Liese können die Briloner am Morgen des 24. Dezembers von 6:30 Uhr bis 11:30 Uhr noch einen Kaffee trinken und Gebäck für die Festtage kaufen, denn am ersten und zweiten Weihnachtstag hat das Café nicht geöffnet.

Das Café City Brunch im Briloner Volksbank Center hat über die Feiertage geschlossen. An Silvester kann man dort jedoch von 8 Uhr bis 14 Uhr noch einen Kaffee trinken oder sich frische Backwaren mitnehmen.

Olsberg

Die Bäckerei Tismes in Olsberg verkauft am Heiligabend und Silvester von 7 Uhr bis 12 Uhr noch Backwaren. Den Rest der Feiertage bleiben die Türen geschlossen.

In der Bäckerei Liese im Bistro Panino in Bigge kann man an Heiligabend auch noch von 6:30 Uhr bis 11:30 Uhr einkaufen. Am ersten und zweiten Weihnachtstag hat die Backstube jedoch zu.

Die Bäckerei im Abteiladen bleibt auch alle Feiertage geschlossen. Sie werden vom Kloster Meschede geleitet, daher wird feiertags grundsätzlich nicht gearbeitet, sagt eine Verkäuferin. Auch in der Landbäckerei Sommer in der Bahnhofstraße steht man während der Feiertage vor verschlossener Tür.

Wer in Olsberg-Elpe am Heiligabend, zweiten Weihnachtsfeiertag oder Silvester gerne fürs Frühstück frische Brötchen holen möchte, wird nicht leer ausgehen, denn an allen drei Tagen hat das Südtiroler Backhaus ab 7:30 Uhr geöffnet. Nur am ersten Weihnachtsfeiertag und Neujahr bleibt die Tür zu.

Marsberg

In Westers Backfuchs in Marsberg können sich die Kunden an Heiligabend und Silvester von 7:30 Uhr bis 11:30 Uhr noch mit einem Vorrat an frischen Backwaren eindecken. Die restlichen Feiertage schließt die Bäckerei.

In Marsberg kann man auch an den meisten Feiertagen noch frisches Gebäck einkaufen, denn die Bäckerei Runte legt nur am ersten Weihnachtsfeiertag eine Pause ein. Heiligabend gelten gesonderte Öffnungszeiten von 5:30 Uhr bis 11:30. Am zweiten Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr hat die Bäckerei regulär geöffnet. Allerdings hat nur das Café geöffnet und nicht der Imbiss-Diner R7, der auch zur Bäckerei gehört.

In der Bäckerei Dirk Stüttem in der Diemelseestraße und in der Jordanusstraße kann man erst nach den Feiertagen wieder einkaufen. Über Weihnachten, Silvester und Neujahr hat der Bäcker geschlossen. Gleiches gilt auch für die Bäckerei Jäger im Autocenter Marsberg und die Bäckerei Becker und die Bäckerei Happe.

Während der Weihnachtstage bekommt man auch in der Bäckerei August Stratmann keine Backwaren. Am Silvestermorgen können die Kunden dort von 7 Uhr bis 10 Uhr für alles für eine große Feier einkaufen.

Wer an den Feiertagen unbedingt noch frische Brötchen braucht, hat in der Bäckerei Runte Glück. Sie verkauft nur am 26. Dezember keine Backwaren, die restlichen Feiertage ist zu den regulären Öffnungszeiten geöffnet.

Winterberg

In der Bäckerei Gerke in der Hauptstraße in Winterberg kann man über die Feiertage nicht einkaufen, gleiches gilt für die Landbäckerei Sommer.

Die Bäckerei Tismes in der Kahlenbergstraße hat an Heiligabend und Silvester von 7:30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. An den beiden Weihnachtstagen und Neujahr bleiben die Türen aber geschlossen.

Die Bäckerei Hamich hat an beiden Standorten, Siedlinghausen und Ramsbeck, an Heiligabend und Silvester von 7:30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Damit die Kunden keine allzu lange Brötchenpause durch die Weihnachtsfeiertage einlegen müssen, entfällt der Ruhetag am Mittwoch, dem 27. Dezember. In der anschließenden Woche ist die Bäckerei wegen Betriebsferien geschlossen.

Hallenberg und Medebach

In Hallenberg und Medebach bekommt man über die Feiertage keine frischen Köstlichkeiten vom Bäcker. Sowohl die Bäckerei Isken und die Bäckerei Eckardt im Rewe Markt in Hallenberg als auch die Bäckerei Padberg in Medebach haben geschlossen.

