HSK-Politiker zur Apothekenkrise: „Es ging nur ums Geld“

Brilon/Hochsauerlandkreis. Die Apotheken streiken. HSK-Politiker drängen auf bessere Vergütung und weniger Bürokratie. Heftige Kritik erntet indes besonders ein Politiker.

Der Apothekenstreik am 14. Juni soll die Politik auf Missstände aufmerksam machen (die WP berichtete). Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung bleiben alle Apotheken in Brilon, Winterberg und dem ganzen HSK geschlossen. Der Grund: Massive Lieferengpässe, lähmende Bürokratie und eine mittlerweile defizitäre Vergütung. Apothekerin Sandra Dietrich-Siebert, Inhaberin der Briloner Adler Apotheke, betont : „Wir werden von der Politik ignoriert.“ Konfrontiert mit den Forderungen der Apotheker äußern sich die Politiker aus dem HSK gegenüber der WP.

Merz: „Schon Corona hat gezeigt: Wir brauchen wieder mehr pharmazeutische Industrie“

Friedrich Merz, Bundesvorsitzender der CDU. Foto: Michael Matthey / dpa

CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz wirft einen Blick zurück: „Schon Corona hat gezeigt: Wir brauchen wieder mehr pharmazeutische Industrie mit Produktionsstätten in Europa. Viele unserer Medikamente und deren Grundstoffe kommen heute aus dem außereuropäischen Raum, dabei war insbesondere Deutschland früher die Apotheke der Welt.“ Lieferengpässe hatten die Apotheker dazu gezwungen, Brandbriefe an die Politik zu verfassen. Die Lage ist prekär. Daher fordert Merz: „Die Bedingungen für Hersteller und Apotheken müssen verbessert werden.“ Er mahnt einen dringenden Kurswechsel der Bundesregierung an. „Wir begleiten das Thema im Bundestag und seinen Ausschüssen engmaschig.“

Wiese: „Zu diesem nicht einfach zu lösenden Themenkomplex beraten wir gerade.“

SPD-Bundestagsabgeordneter Dirk Wiese. Foto: Maurice Weiss / ©Maurice Weiss/Ostkreuz

Stv. Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, sieht die Apotheken als zentralen Baustein der heimischen Gesundheitsversorgung. „Bei meinen Besuchen in der Adler-Apotheke in Brilon und der gesund leben-Apotheke in Sundern konnte ich mir auch persönlich von den aktuellen Herausforderungen ein Bild machen“, erklärt Wiese. Die wirtschaftliche Lage der Apotheken stelle sich bundesweit ganz unterschiedlich dar. „Für uns in der SPD-Bundestagsfraktion ist die flächendeckende Gesundheitsversorgung ein zentrales politisches Anliegen. Dazu gehört die Stärkung der Apotheken vor Ort genauso wie die umfassende, zuverlässige Arzneimittelversorgung. Bei einer aktuell angespannten Haushaltslage müssen wir aber gleichzeitig auch die nachhaltige Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversorgung im Blick behalten, die ja letztlich auch die Übernahme der Kosten für die Apotheken und Arzneimittel sicherstellt.“ Im aktuellen Gesetz zur Sicherung der Arzneimittelversorgung sei es der SPD ein zentrales Anliegen, die Situation der Apotheken im Alltag und speziell bei der Bewältigung der Engpässe durch den Abbau von Bürokratie und flexible Regelungen zu verbessern. Dies fordern unter anderem auch die Apotheken, die ansonsten weitere Schließungen und eine lückenhafte Versorgung auf dem Land befürchten. Wiese: „Zu diesem nicht einfach zu lösenden Themenkomplex beraten wir gerade.“

Cronenberg: „Planungssicherheit, Entbürokratisierung und ein hohes Maß an Flexibilität“

Carl-Julius Cronenberg (FDP), Bundestagsabgeordneter. Foto: Fabian Sommer / dpa

FDP-Abgeordneter Carl-Julius Cronenberg hat einen Lösungsansatz: „Planungssicherheit, Entbürokratisierung und ein hohes Maß an Flexibilität sind wichtige Bausteine für eine effiziente Arbeit in den Apotheken. Mit der Umsetzung des Arzneimittellieferengpassgesetzes gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung flächendeckender und zuverlässiger Versorgung mit Medikamenten. Um diese zu gewährleisten, sind Apotheken vor Ort ausschlaggebend.“ Deshalb setze die FDP sich im parlamentarischen Verfahren für eine Stärkung der Apotheken beim Thema Rückforderungen der Krankenkassen ein. Zudem wären erweiterte Austauschregeln von Medikamenten hilfreich, wenn Produkte nicht vorrätig seien. „Es ist essenziell, dass das Gesundheitsministerium im Rahmen einer langfristigen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherungen bei den Leistungserbringern – und damit auch den Apothekerinnen und Apothekern – für eine auskömmliche Finanzierung sorgt.“

Liese: „Das Problem betrifft vor allen Dingen die Patientinnen und Patienten“

CDU-Europaabgeordneter Dr. Peter Liese Foto: Dieter Berger / Europabüro für Südwestfalen

Dr. Peter Liese, Europaabgeordneter der CDU, äußert sich zum Protesttag der Apotheker. „Das Problem der Knappheit von Arzneimitteln hat sich in den letzten Monaten dramatisch zugespitzt. Leider wurde viel zu wenig auf meine Warnungen gehört. Seit einigen Wochen wird auf allen politischen Ebenen gehandelt, aber das Problem ist über Jahre entstanden und kann nicht innerhalb von wenigen Wochen gelöst werden“, erklärt er. Das Problem müsse allerdings an der Wurzel des Übels, wie er es ausdrückt, angepackt werden – „nämlich dass es in den letzten Jahren bei der Arzneimittelpolitik praktisch nur ums Geld ging.“ Deutschland brauche bei den Ausschreibungen ein klares Kriterium, das die Sicherheit der Lieferketten in den Blick nimmt und Hersteller, die dies gewährleisten, indem sie vorzugsweise in der EU produzieren, bevorzugt. Er kritisiert vor allem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, dessen Vorschlag, bei bestimmten Arzneimitteln einen Zuschlag zu zahlen und dies in den Ausschreibungen zu berücksichtigen, wenn in der EU produziert wird, nur Stückwerk sei. Denn so finde sich wahrscheinlich kaum ein Arzneimittelhersteller, der neue Fabriken in Europa baue, wenn nur Deutschland bei einigen Arzneimitteln die Ausschreibungskriterien ändere. Liese fordert dahingehend mehr internationale Abstimmung – insbesondere von Lauterbach. „Das Problem ist, dass Herr Lauterbach nicht dafür bekannt ist, sich mit anderen abzustimmen, was aber unverzichtbar ist, wenn man in Europa erfolgreich sein möchte.“ Er betont weiter: „Das Problem betrifft vor allen Dingen die Patientinnen und Patienten. Es ist unerträglich, wenn Arzneimittel für Kinder, Medikamente für Herzpatienten und Krebspatienten in einem reichen Land wie Deutschland nicht verfügbar sind. Aber es ist auch ein riesen Arbeitsaufwand für die Apothekerinnen und Apotheker. Ständig müssen Rezepte geändert werden und mit den Ärzten Rücksprache gehalten werden. Für Rezepturen, deren Herstellung aufwendig ist, wird teilweise nicht ausreichend Geld zur Verfügung gestellt.“

