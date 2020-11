Die Polizei hat in NRW in der vergangenen Woche einen massiven Anstieg von Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen festgestellt. Sie registrierte in diesem Zusammenhang fast 200 Ordnungswidrigkeiten – nach zehn Verstößen in der Vorwoche, wie ein Sprecher des NRW-Innenministeriums in Düsseldorf mitteilte. Ob die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie auch bei der Bevölkerung im Hochsauerlandkreis an Akzeptanz verlieren, weiß Polizeipressesprecher Holger Glaremin. Die Polizei zieht außerdem eine Bilanz der Halloween-Nacht.

Drei Einsätze im Altkreis Brilon

„Ich würde sagen, dass es bisher keinen starken Anstieg bei den Verstößen gibt. Der Oktober ist bisher auch ruhig.“ Drei Einsätze gab es im Monat Oktober im Altkreis Brilon in Zusammenhang mit Corona. Die Polizei wurde zum Beispiel zu einer Fete gerufen, weil es dort nicht ordnungsgemäß zugegangen worden sei. Aber die Beamten konnten vor Ort keine Verstöße feststellen. In einem Hotel wollte ein Gast keinen negativen Coronatest vorlegen. Der Gast verschwand aber bevor die Beamten eintrafen. Und in einer Kneipe weigerte sich ein Gast eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen.

Prinzipiell sind solche Angelegenheiten ein Fall für das Ordnungsamt, „aber je nach Tag und Uhrzeit wird dann auch die Polizei angerufen“, so Glaremin.

Die Halloween-Nacht im HSK

Die Halloween-Nacht verlief für die Polizei im Hochsauerlandkreis weitgehend ruhig, so ein Polizeisprecher zur WP. Es habe wenige „anlassbezogene Einsätze“ gegeben. Allerdings gab es keine größeren Vergehen. Auch vor dem Hintergrund der Einhaltung der geltenden Corona-Regeln, sei die Halloween-Nacht ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.