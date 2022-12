HSK: So entwickelt sich das Wetter in Richtung Silvester

Hochsauerlandkreis. WP-Wetterbeobachter Julian Pape sieht in den kommenden Tagen einen Mix aus Regen und Wind. Einen Wetter-Trend für die Silvesternacht gibt es auch:

Mild, regnerisch und windig: So kann man kurz zusammengefasst in diesem Jahr die Zeit im HSK zwischen Weihnachten und Silvester beschreiben. Einzig der Dienstag präsentiert sich vorübergehend trockener und etwas kälter. Ab Mittwoch ziehen mit einem böigen Südwestwind bereits wieder die nächsten Regenwolken auf.

Das Wetter auf dem Berg

Noch vor wenigen Tagen präsentierte sich die Winterberger Hochfläche als ein Winterwunderland mit Schnee, Eis und Sonne. Die Temperaturen lagen über 16 Tage am Stück im Dauerfrostbereich. Mittlerweile hat sich die Wetterlage um 180 Grad gedreht und seit einer Woche befinden wir uns durchweg bei Plustemperaturen meist in Begleitung von Wind und Regen. Wenn sich diese sogenannte Westwetterlage einmal eingestellt hat, ist sie auch schwer wieder abzustellen und so sorgt der Motor der Tiefdruckgebiete auf dem Atlantik dafür, dass bis zum Jahreswechsel weiterhin mildes Regenwetter vorherrscht. Eine kleine Ausnahme bildet dabei nur der Dienstag, an welchem wir kurzzeitig im Bereich von etwas kälter und trockener Luft liegen, und so steigen die Temperaturen auf dem Kahlen Asten nur bis etwa 0 Grad an. Dazu ist es überwiegend trocken und hin und wieder kann sich auch mal kurz die Sonne zeigen. Bereits in der Nacht zum Mittwoch schließen sich die Wolken aber wieder und es setzt leichter Regen ein. Dieser bestimmt auch den folgenden Tag und die Temperaturen klettern wieder auf 3 - 4 Grad an. Wenig Änderung ist auch für den Donnerstag zu erwarten. Meist ist es bewölkt, zeitweise regnet es und es ist windig.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Der warme Südwestwind hat auch die Orte rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg mittlerweile vollständig aufgetaut. Das Weihnachtsfest war so deutlich milder als das im vergangenen Jahr, an welchem am ersten und zweiten Feiertag zumindest teilweise eine dünne Schneedecke lag. Nun entwickelt sich die Wetterlage hin zu einem sehr milden Jahreswechsel, welcher so auch im vergangenen Jahr stattgefunden hat. Alle, die zwischen den Jahren etwas vorhaben, sollten den Dienstag dazu nutzen, denn dieser zeigt sich entlang der hessischen Grenze überwiegend trocken und teilweise auch mit einigen freundlichen Phasen. Dazu erreichen die Temperaturen vergleichsweise kühle Werte meist zwischen 2 und 4 Grad. Am Morgen kann das Thermometer mal kurzzeitig bis zum Gefrierpunkt absinken. Schon in der Nacht zum Mittwoch lebt der Südwestwind wieder auf und die Temperaturen steigen im Laufe der Nacht auf 5 Grad an. Dazu setzt leichter Sprühregen ein, der auch den gesamten Mittwoch bestimmt. Erst zum Nachmittag wieder einige längere trockene Phasen. Am Donnerstag liegt die Region weiterhin im Bereich dieser Südwestlage, zeitweise regnet es und die Wolken zeigen kaum mal Lücken.

Das Wetter für den Nordkreis

Wer sich noch an die Zeit zwischen den Jahren 2021 und den nachfolgenden Jahreswechsel erinnert, der wird sich weniger an Schnee und Frost, als vielmehr an fast schon frühlingshafte Temperaturen erinnern. Zwar zeigte sich die Sonne kaum, trotzdem stiegen die Werte in Richtung Silvester teilweise auf 15 Grad an. So mild ist es um diese Jahreszeit noch nie gewesen. Tatsächlich deuten sich auch für dieses Jahr ähnliche Höchsttemperaturen an. Zuvor erleben wir aber zumindest einen Tag, der ein wenig mehr an die Jahreszeit erinnert. Der Dienstag ist der kälteste Tag der Woche, denn kurzzeitig kommen wir mal in eine nordwestliche Luftströmung, die zwar keinen Schnee, aber zumindest Temperaturen im niedrigen einstelligen Bereich von meist 2 - 4 Grad bringt. Dazu ist es recht ruhig, die dichten Wolken bekommen hier und da auch mal kurze Lücken und die Sonne zeigt sich. Die erste Nachthälfte zum Mittwoch ist dann überwiegend trocken und das Thermometer kann kurzzeitig nochmal bis zum Gefrierpunkt absinken. In der zweiten Nachthälfte mit zunehmendem Wind aber wieder milder und aufkommender Regen. Bei einem meist bedeckten Himmel geht es am Mittwoch selbst weiter, besonders bis zum Mittag es ist zeitweise nass. Es folgt ein teilweise regnerischer Donnerstag und auch der Wind ist recht aktiv.

Trend

Windig, nass und außergewöhnlich mild wird der Jahreswechsel. An Silvester sind auch in den Hochlagen Temperaturen von etwa 10 Grad, in den Tälern teilweise 13 - 15 Grad zu erwarten. Auch die Nacht zu Neujahr kaum kühler. Die ersten Tage 2023 bleiben dann mild, Wind und Regen lassen aber allmählich nach. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

