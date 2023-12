Notdienst HSK: So finden Sie eine geöffnete Apotheke an den Feiertagen

Hochsauerlandkreis. Verbandsmaterial, Medikamente, Fiebersaft – Apotheker Schäfer aus Winterberg gibt Tipps, wie man gut vorbereitet die festliche Zeit kommt.

Krankheit hat keine Pause gemacht, auch nicht an Weihnachten oder Silvester. Wenn man an den Feiertagen dringend ein Medikament benötigt, kann man es in einer Notdienstapotheke bekommen. Die Notdienstapotheke ist rund um die Uhr geöffnet, von 9:00 Uhr morgens bis 9:00 Uhr am nächsten Tag. Das erklärt Jürgen Schäfer, Sprecher der Apothekerschaft im Altkreis Brilon.

Mehr ayus dem Altkreis Brilon

Um die nächstgelegene Notdienstapotheke zu finden, kann man ganz bequem im Internet unter www.aponet.de nachschauen. Alternativ kann man auch die kostenlose Telefonnummer 0800 00 22 8 33 anrufen. Viele regionale Tageszeitungen informieren außerdem im Lokal- oder Serviceteil über den Apothekennotdienst vor Ort. Wenn man unterwegs ist, kann man auch einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten. Denn jede Apotheke zeigt an, welche Notdienstapotheke am nächsten ist, basierend auf dem Standort der jeweiligen Apotheke.

Movbile Notdienstnummer

Über die mobile Notdienstnummer 22 8 33 kann man aus dem deutschen Mobilfunknetz die Adresse und Entfernung einer dienstbereiten Apotheke herausfinden. Einfach die 22 8 33 anrufen, die Ansage des Notdienstes auswählen, die Postleitzahl angeben und sich die nächstgelegenen Apotheken ansagen lassen (max. 69 Cent/Minute). Alternativ kann man auch „apo“ oder „PLZ“ per SMS an die 22 8 33 schicken und die Zustimmung zur Lokalisierung geben (max. 69 Cent/SMS).

Ein weiteres Problem, das die Arbeit der Apothekenteams in diesem Winter erschwert, sind die anhaltenden Lieferengpässe bei vielen Arzneimitteln. Die Apotheker*innen bitten um Verständnis und versichern, dass sie im Notdienst alles tun werden, um für jeden Patienten und jede Patientin eine passende Lösung zu finden. Es kann jedoch gegebenenfalls etwas länger dauern. Jede Nacht nehmen bundesweit fast 20.000 Patienten den Apothekennotdienst in Anspruch. Der Notdienst ist eine der wichtigsten Dienstleistungen jeder Apotheke vor Ort, betont Schäfer.

Noch schnell die Hausapotheke überprüfen

Um sich auf die Feiertage vorzubereiten, empfiehlt es sich, vorher die Hausapotheke zu überprüfen. Man sollte schauen, ob genügend Verbandsmaterial, Schmerztabletten und Medikamente gegen akute Erkrankungen wie Durchfall vorhanden sind. Familien mit Kindern sollten idealerweise auch eine Flasche Fiebersaft zu Hause haben. Wenn man regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte man rechtzeitig prüfen, ob die Medikation über die Feiertage ausreicht. Falls nicht, sollte man sich so früh wie möglich um ein Folgerezept bemühen und dieses in der Apotheke einlösen, rät Apotheker Schäfer.

