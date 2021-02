HSK: Sparkasse kann trotz Corona Zuwächse verzeichnen

Brilon. Die Sparkasse Hochsauerlandkreis hat das Jahr 2020 trotz Corona stabil abgeschlossen. In diesen Bereichen gab es sogar Zuwächse zu verzeichnen.

Die Sparkasse Hochsauerland hat das Corona-Krisenjahr 2020 mit einem, so Vorstandsvorsitzender Ingo Ritter, stabilen Ergebnis abgeschlossen. Das Gesamtkundenvolumen des Instituts - Einlagenbestände, Kredite und Wertpapiere – stieg um 4,3 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro an, ein Plus von rund 90 Millionen Euro gegenüber dem Jahr zuvor. Bei der Bilanzsumme gab es einen Zuwachs um 6,8 Prozent auf 1,472 Milliarden Euro.

Die Kreditzusagen an die heimische mittelständische Wirtschaft und private Investoren beliefen sich auf 260 Millionen Euro, davon entfielen 99 Millionen auf den Wohnungsbau. Dabei sei es auch in dieser außergewöhnlichen Zeit gelungen, immer eine individuelle Lösung vom klassischen Kreditangebot über Fördermittel bis hin zur möglichen Tilgungsaussetzung zu finden.

Arbeitsplätze im HSK sichern

„Hier galt es wirtschaftliche Krisenfolgen einzudämmen, um Arbeitsplätze in der Region zu sichern“, betont Sparkassendirektor Ulrich Dolle. Dass es in Corona-Zeiten auch Chancen gibt, zeigten 17 Existenzgründungen mit einer Fördersumme in Höhe von 3,5 Millionen Euro. Das Kreditvolumen insgesamt erreichte 1,172 Milliarden Euro (+ 1,5 Prozent)

Fortgesetzt hat sich der Zufluss bei den Kundeneinlagen, allerdings mit deutlichen Akzentverschiebungen. Waren die Einlagenzuwächse 2019 noch durch eine hohe Liquidität der Unternehmen bedingt, wirkte sich 2020 vor allem die Konsumzurückhaltung der Privatkunden aus. Am Jahresende summierten sich die Kundeneinlagen auf 998 Millionen Euro (+ 5,8 Prozent)

Wertpapierhandel boomt

Das Interesse an nachhaltig ausgerichteten Geldanlagen nahm im vergangenen Jahr deutlich zu Die Umsätze im Wertpapiergeschäft stiegen auf rund 208 Millionen Euro, der Nettoabsatz erreichte einen Wert von fast 30 Millionen Euro. SparkassendirektorKonard Lenze: „Eine gut strukturierte Geldanlage ist weiterhin von großer Wichtigkeit, besonders in diesen Zeiten. Erträge oberhalb der Inflationsrate sind nur mithilfe einer sinnvollen und bedarfsgerechten Beimischung von Aktien, Fonds und anderen Wertpapieren möglich.“ Die Versicherungs-Agentur der Sparkasse Hochsauerland schloss rund 1000 Neuverträge im Bereich Rechtschutz-. Hausrat-, Kranken-, Kfz- und Gebäudeversicherung ab. Das bewertete Beitragsvolumen im Neugeschäft stieg auf knapp 85 Millionen Euro an.

Die Zahl der Kunden, die bargeldlos zahlen hat sich verdoppelt. Über 70 Prozent der Kunden bevorzugten die mobilen kontaktlosen Transaktionen, weil sie schneller und hygienischer sind. Die Bargeldabholungen nahmen deutlich ab. Aufgrund der positiven Resonanzen wird die Sparkasse auch das Angebot der Online-Beratung ausbauen.

Viele Vereine und Initiativen standen wegen der Absage fast aller Veranstaltungen vor großen Herausforderungen. Mit einer Fördersumme von rund 550.000 Euro hat die Sparkasse auch im vergangenen Jahr zahlreiche Projekte in der Region unterstützt.