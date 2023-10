HSK: Väter arbeiten noch immer öfter in Vollzeit als Mütter

Hochsauerlandkreis. Starkes Ungleichgewicht: Im Hochsauerlandkreis arbeiten 96 Prozent der Väter in Vollzeit. Bei den Müttern sinkt der Anteil sogar drastisch.

Immer mehr Mütter im Hochsauerlandkreis arbeiten, anstatt zu Hause zu bleiben und sich vollumfänglich um die Kinder zu kümmern. Das geht aus einer Erhebung von Information und Technik NRW, statistisches Landesamt, hervor. In Nordrhein-Westfalen ist der Anteil erwerbstätiger Frauen mit minderjährigen Kindern seit 1997 von 47,7 Prozent auf 64,8 Prozent im Jahr 2022 gestiegen. Wie IT NRW mitteilt, war die Erwerbsbeteiligung damit in NRW niedriger als im Bundesdurchschnitt (1997: 57,9 Prozent; 2022: 69,4 Prozent).

Anstieg in Aachen deutschlandweit am höchsten

Der Anteil der erwerbstätigen Mütter hat sich in NRW seit 1997 um 17,1 Prozentpunkte erhöht und lag damit über dem deutschlandweiten Anstieg von 11,5 Prozentpunkten. In der Raumordnungsregion Aachen war mit 24,4 Prozentpunkten (von 43,3 Prozent im Jahr 1997 auf 67,7 Prozent im Jahr 2022) der Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Müttern mit minderjährigen Kindern deutschlandweit am höchsten.

Der Hochsauerlandkreis gehört in der Erhebung zur „Raumordnung Arnsberg“. 1997 waren in dieser Region noch 56 Prozent der Mütter erwerbstätig, im Jahr 2022 waren es 72 Prozent. Damit liegt die Region vor dem deutschlandweiten Durchschnitt. In der „Raumordnung Paderborn“, also der direkten Nachbarschaft zum Hochsauerlandkreis, liegt der Anteil der erwerbstätigen Mütter indes bei einem Wert von 65 Prozent, als deutlich unter dem deutschen Durchschnitt. 1997 waren es sogar nur 49 Prozent der Frauen mit Kindern.

Vollzeitquote von Müttern geht allerdings zurück

Die Vollzeitquote von Müttern ist zwischen 2022 und 1997 insgesamt zurückgegangen (32 Prozent vs. 48 Prozent). Auch im Hochsauerlandkreis. Dort liegt der Anteil erwerbstätiger Mütter in Vollzeit bei gerade einmal 25 Prozent. 1997 waren es noch 43 Prozent. Sowohl im Jahr 2022 als auch 1997 bestand ein Ost-West-Gefälle: Die Vollzeit- und Erwerbstätigenquote von Müttern waren in den ostdeutschen Bundesländern immer höher als in den westdeutschen Bundesländern. Seit 1997 hat sich der Abstand zwischen Ost und West jedoch verringert.

So ist die Lage im Hochsauerlandkreis

Väter indes arbeiten im Hochsauerlandkreis zu 94 Prozent. Bedeutet: Nur 6 Prozent der Väter ist nicht erwerbstätig. Zwischen 2022 und 1997 ist die bundesweite Erwerbstätigenquote von Vätern gestiegen (92 Prozent vs. 89 Prozent). Im Vergleich zu den Müttern ist dies nur in viel kleinerem Umfang geschehen, da sich bereits 1997 ein hoher Anteil von Vätern am Arbeitsmarkt beteiligte. Die Vollzeitquote von Vätern im HSK liegt dann auch tatsächlich bei 96 Prozent – damit sogar über dem deutschlandweiten Durchschnitt.

Was zeigt sich bei einem direkten Vergleich?Zwischen 2022 und 1997 ist die Erwerbstätigenquote stärker bei Müttern als bei Vätern gestiegen. Dennoch besteht weiterhin ein Ungleichgewicht. Mehr als viermal so viele Mütter (28) wie Väter (6 Prozent) waren 2022 im HSK nicht erwerbstätig. Ähnlich groß ist der Kontrast mit Blick auf die Vollzeitquote: Fast alle berufstätigen Väter (96 Prozent), aber nur knapp ein Viertel aller Mütter (25 Prozent) arbeiteten 2022 in Vollzeit.

