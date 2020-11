Marsberg will nachziehen

Mit dem Digitalpakt (offiziell DigitalPakt Schule) haben die deutsche Bundesregierung und der Deutsche Bundestag 2018 die Absicht bekundet, die Digitalisierung in den allgemeinbildenden Schulen mit 5 Milliarden Euro zu fördern.

Schon gestern hatte die WESTFALENPOST über die Lage in Brilon, Olsberg und Marsberg berichtet. Wobei Marsberg bisher die einzige Stadt ist, die keinen Cent aus dem DigitalPakt beantragt hat. Die bisher eingesetzten Fördermittel, die in der Berichterstattung erwähnt worden sind, kommen aus Sonderförderprogrammen. Hubert Aßhauer, Amtsleiter im Amt für Schulverwaltung Marsberg, will noch einmal betonen, dass man noch bis 2021 Zeit habe, die Gelder zu beantragen. „Wir sind da dran und wir werden auch diesen Fördertopf nutzen“, verspricht er mit Blick auf die Zukunft. Das Geld solle in verschiedene Digitalisierungsmaßnahmen fließen.