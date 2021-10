HSK-Wetter: Hier wird es in dieser Woche frostig und kalt

Hochsauerlandkreis. Nach einem sehr sonnigen Wochenende wird das Wetter im HSK nun wieder etwas wechselhafter. Doch die Wochenaussicht verspricht wieder Besserung:

Zeitweise wolkiger mit einigen Spritzern Regen, insgesamt aber weiterhin ruhig. So zeigt sich die Wochenmitte zwischen Brilon und Medebach. Während sich die Sonne am Dienstag oft hinter Wolken versteckt, darf man sich zum Donnerstag erneut auf einen überwiegend sonnigen Tag freuen.

Das Wetter auf dem Berg

Größer können die Wetterunterschiede in diesem Monat kaum sein. Während am vergangenen Donnerstag Böen von bis zu 120 km/h über den Kahlen Asten zogen und einige Straßen aufgrund umgestürzter Bäume gesperrt werden mussten, war der Sonntag ein quasi wolkenfreier Tag mit fantastischen Herbstfarben. Bis zum Ende dieser Arbeitswoche bleiben wir noch eher auf der freundlichen Seite, wenn sich auch zum Dienstag vorübergehend deutlich mehr Wolken ins Sauerland schieben. So zeigt sich die Sonne rund um Winterberg nur sehr selten und aus den Wolken kann es vereinzelt ein wenig regnen. Viel wird es aber nicht sein und schon im Laufe des Nachmittags trocknet es meist wieder ab. Bei einem mäßigen Wind aus südwestlicher Richtung bleiben die Temperaturen meist knapp unter der 10 Grad-Marke. Dieser Wert kann am Mittwoch wieder häufiger erreicht werden, denn nach einem noch meist bewölkt Start in den Tag setzt sich die Sonne zum Nachmittag wieder etwas häufiger durch. Die Nacht zu Donnerstag ist dann überwiegend sternenklar, sie bleibt auf den Bergen aber recht mild mit Temperaturen um oder knapp über der 5 Grad- Marke. Der Tag selbst ist dann ein sonniger Spätherbsttag.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Bei einer Tiefsttemperatur von rund -2 Grad am Sonntag und am Montagmorgen und Höchstwerten von rund 10 Grad erreichen die Tagesdurchschnittstemperaturen in der Medebacher Bucht aktuell nur noch zwischen 4 und 5 Grad. Sie nehmen damit schon fast winterliche Züge an, und dass obwohl wir uns in einer der ruhigen und vor allem in höheren Luftschichten auch sehr milden Luftmasse befinden. Der Grund hierfür ist die Kälte, die sich in den nun immer länger werdenden Nächten im hessischen Becken sammelt und die mit dem südlichen Wind bis in die Medebacher Bucht und den Raum Marsberg getrieben wird. So dauert es teilweise bis zum Mittag bis die Temperaturen deutlicher über die 0 Grad-Marke hinaussteigen. Eine Ausnahme dieser Abfolge, die uns ab Donnerstag wieder beschäftigen wird, bilden die kommenden beiden Tage, denn eine schwache Kaltfront sorgt am Dienstag für dichtere Wolken und auch vereinzelt ein wenig Regen. Auch der Mittwoch beginnt vielfach noch mit Wolkenfeldern, die sich erst zum Nachmittag wieder auflösen können. Aufgrund der dichten Bewölkung ist es am Morgen jeweils frostfrei, nachmittags werden knapp über 10 Grad gemessen. Donnerstag früh dann wieder leichter Frost, nach Nebelauflösung aber ein sonniger Herbsttag.

Das Wetter für den Nordkreis

Sehr spannend war das Wetter am Sonntagmorgen vor allem im Raum Olsberg, denn der Tag begann gegen 7 Uhr mit Temperaturen um -2 Grad und Windstille. Ab 08 Uhr, also etwa gegen Sonnenaufgang, frischte der Wind dann böig auf und erreichte bis zu 50 Stundenkilometern. Dazu stiegen die Temperaturen in rund einer Stunde bis auf plus 8 Grad an. Was hier beschrieben wird sind die Folgen eines klassischen Föhneffektes, der über die Berge des Rothaargebirges wehte und sich zunächst nicht später dann aber umso kräftiger bis in die Täler des nördlichen Sauerlandes durchsetzen konnte. Für den Donnerstag kann sich so etwas wiederholen, denn dann liegt ein neues Hochdruckgebiet genauso, dass mit südlichen Winden wieder Föhneffekte am Rothaargebirge möglich sind. Die Folge ist zudem ein durchweg sonniger Tag, auf den sich alle zwischen dem Ruhrtal und der Briloner Hochfläche bereits jetzt freuen können. Zuvor muss man aber mit dichteren Wolken kämpfen, die vor allem am Dienstag kaum Lücken bekommen. Dazu ist auch immer mal wieder ein Spritzer Regen oder etwas Nieselregen möglich und die Temperaturen kommen nur wenig über die 10 Grad-Marke hinaus. Etwas milder zeigt sich der Mittwoch, denn zum Nachmittag dürfte sich die Sonne nach und nach wieder häufiger zeigen können. Am Donnerstag ist dann wie bereits beschrieben alles gut.

Trend: Der Freitag setzt den Trend des Donnerstags nochmal fort und bringt uns erneut viel Sonnenschein. Das letzte Oktoberwochenende und der Allerheiligentag sorgen dann aber für einen deutlichen Wetterumschwung. Es wird windiger, nasser und die Sonne versteckt sich hinter vielen Wolken. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

