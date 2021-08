HSK-Wetter: Start in einen goldenen Herbst? Die Prognosen

Hochsauerlandkreis. Nach vielen trüben Wochen gibt es endlich ein neues Hochdruckgebiet für das Hochsauerland. Wo die Sonne scheinen kann:

Einer der kühlsten und nassesten Schlussakkorde des Sommers überhaupt erleben wir in diesen Tagen. Seit Freitag hat sich die Sonne im HSK nur sporadisch gezeigt und dies wird sich auch am Dienstag nicht wirklich ändern. Erst zum Mittwoch und vor allem Donnerstag zeigt sich die Sonne wieder häufiger.

Das Wetter auf dem Berg

Die vergangenen Tage waren wahrlich nichts für Liebhaber von Spätsommerwetter. Ein böiger Nordwind lenkte immer wieder Schauer und sogar einzelne Gewitter bis zur Winterberger Hochfläche. Die höchsten Gipfel rund um den Kahlen Asten hingen dabei teilweise in den Wolken und mit 70 Litern bis zum Sonntagabend regnete es ausgiebig. Insgesamt sind dabei im August nun bereits 175 Liter zusammengekommen und damit war es der feuchteste August seit 2011. Am Dienstag kommen noch einige Liter für die Statistik des Monats zusammen, denn das Tiefdruckgebiet „NICK“ ist weiterhin aktiv und schickt noch einige Wolkenfelder und Regenschauer bis an den Nordrand des Rothaargebirges. Dazu bleiben die Temperaturen im sehr dürftigen Bereich zwischen gerade einmal 13 Grad in 800 m Höhe und höchstens 17 Grad rund um Züschen und Siedlinghausen. Ab der Wochenmitte zeigt der Trend nach oben. Die Temperaturen steigen zum Mittwoch auch in den höchsten Lagen mal wieder über die Marke von 15 Grad und die Sonne scheint zeitweise. Zum Donnerstag dann Chancen auf einen sehr freundlichen Tag mit nur noch wenigen Wolken und spätsommerlichen Temperaturen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Das Wetter rund um die Medebacher Bucht und den Raum Marsberg war in den vergangenen Tagen zweigeteilt. Da die Regenschauer immer von Nord nach Süd über die Region zogen waren sie besonders im Marsberger Raum teilweise kräftig, während sich rund um Hallenberg auch etwas häufiger die Sonne zeigen konnte. Wäre jetzt nicht Ende August sondern Januar so würden jetzt in den etwas höheren Lagen des nördlichen Sauerlandes 30 bis 40 cm Neuschnee liegen. So schlimm kommt es aktuell noch nicht, trotzdem wird der ein oder andere in den vergangenen Tagen bereits die Heizung angemacht oder den Ofen angefeuert haben. Auch der Dienstag ist hierfür noch ein passender Tag, denn weiterhin kann es zu Regenschauern kommen und die Sonne zeigt sich nur hin und wieder. Zudem bleiben die Temperaturen recht deutlich unter der 20 Grad-Marke und mit einem böigen Wind aus nördlichen Richtungen fühlt sich das Ganze noch ein wenig frischer an. Zum Mittwoch nähert sich aus Westen ein neues Hochdruckgebiet und nach Auflösung einiger zäher Nebelfelder am Morgen setzt sich die Sonne durch. Am Donnerstag dann häufiger freundlich und die Temperaturen steigen etwas an.

Das Wetter für den Nordkreis

Der Raum Brilon und Olsberg lag in den vergangenen Tagen im Zentrum des Schlechtwetters. Über den Arnsberger Wald und den Raum Paderborn zogen immer wieder kräftige Regenschauer heran, welche teilweise auch mit einzelnen Gewittern durchsetzt waren. So kamen an den Wetterstationen in Olsberg und Bruchhausen jeweils über 50 Liter auf jeden Quadratmeter zusammen. Auch am Dienstag muss noch mit einigen kühlen Duschen gerechnet werden, diese werden allerdings seltener fallen als rund um das Wochenende und so ergibt sich bereits ein langsamer Trend nach oben. Am Mittwoch beginnt der September und die Hoffnungen auf spätsommerliches Wetter sind groß. Zunächst muss aber noch einigen dichteren Nebel-, und Hochnebelfeldern gerechnet werden und die Sonne zeigt sich nur sporadisch. Am Nachmittag sollte sie aber bereits häufiger zu sehen sein. Beim Blick auf das Barometer merkt man zudem, dass der Luftdruck steigt und sich so aus Westen ein Hochdruckgebiet nähert. Dieses dürfte sich am Donnerstag dann auch im Wettergeschehen zeigen, so dass es überwiegend freundlich, teilweise sogar sonnig sein dürfte. Dann steigen auch die nochmal an und dürften die 20 Grad-Marke im Ruhrtal und auch auf der Briloner Hochfläche ohne Probleme erklimmen.

Trend: Das kommende Wochenende zeigt sich nach den aktuellen Trends weitgehend freundlich, teilweise sogar richtig sonnig. Je länger es dauert desto mehr muss man aber wieder mit Wolken und im weiteren Verlauf auch mit einigen Schauern rechnen. Die Temperaturen sind mit meist 18 bis 23 recht angenehm.

