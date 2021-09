HSK-Wetter: Willkommen im Spätsommer - die warmen Aussichten

Hochsauerlandkreis. Meteorologisch gesehen ist nun Herbst. Doch scheinbar sind Sommer und Herbst im HSK dieses Jahr vertauscht worden. Das kommende Sommer-Wetter:

Willkommen im Herbst! Der meteorologische Sommer ist am vergangenen Dienstag zu Ende gegangen und er war vollkommen anders als die letzten drei Sommer im HSK. Der September ist nun deutlich freundlicher gestartet, zeigt sich rund um das Wochenende sogar spätsommerlich mit viel Sonnenschein.

Das Wetter auf dem Berg

Der meteorologische Sommer 2021 ging am vergangenen Dienstag zu Ende und er war eigentlich gar nicht so besonders für einen Sauerländer Sommer. Vergleicht man ihn mit früheren Zeiten, genauer mit dem Zeitraum 1961 - 1990 war er sogar deutlich zu warm und selbst im Vergleich zu den vergangenen 30 Jahren, also 1991 - 2020 schaffte er noch ein minimales Plus von 0,2 Grad. Am deutlichsten wird nach den vorherigen drei sehr trockenen Sommern nach der Niederschlagsmenge geschaut. Diese lag in diesem Jahr am Kahlen Asten bei 420 Liter pro Quadratmeter und damit etwa 100 Liter über dem Normalwert, was einer positiven Abweichung von etwa 30 % entspricht. Im Vergleich zum Sommer 2018, der nur 150 Liter brachte und 2019 mit etwa 160 Litern war es nun aber doch deutlich mehr. Das Ergebnis haben wir alle in der durchweg grünen Natur erlebt. Braune Felder, so wie wir sie aus den vergangenen drei Jahren erlebt haben, waren in diesem Sommer dagegen Mangelware. Der September hat nun deutlich freundlicher begonnen, in den kommenden Tagen zeigt sich die Sonne täglich für rund 8 bis 10 Stunden lang, es bleibt durchweg trocken und Wolken sind lediglich schmückendes Beiwerk.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Blickt man auf den Verlauf des meteorologischen Sommers in der Medebacher Bucht und rund um Marsberg so begann dieser nach einem doch insgesamt unterkühlten und vor allem im Mai auch nassen Frühjahr doch ziemlich sommerlich. Mitte Juni wurden überall in der Region die höchsten Temperaturen dieses Jahres erreicht, an Diemel und Nuhne ging es dabei auf 33, bzw. 32 Grad in die Höhe. Zu dieser Zeit stellte man sich bereits wieder auf einen neuerdings sehr trockenen und auch deutlich zu warmen Sommer ein, denn der Juni endete mit einer positiven Temperaturabweichung von meist mehr als 3 Grad. Kräftige Gewitter, die vor allem zum Ende des Monats mehrfach über das Sauerland hinwegzogen, leiteten dann aber einen sehr wechselhaften und insgesamt auch kühleren Verlauf des Restsommers ein und im kompletten Juli und August kletterte das Thermometer nur ganz vereinzelt mal über die Sommermarke von 25 Grad. Da es allerdings auch nie richtig kühl war, endete dieser Sommer in Sachen Temperaturen auch rund um Medebach, Hallenberg und Marsberg Im Bereich der Normalwerte der vergangenen 30 Jahre. Der September ist nun wieder etwas wärmer gestartet, die Temperaturen bewegen sich bis zum Sonntag meist über der 20 Grad-Marke.

Das Wetter für den Nordkreis

Nach Temperaturen und Niederschlägen blicken wir für Olsberg und Brilon noch auf ein drittes wichtiges Element des Sommers und dies ist natürlich die Sonnenscheindauer, welche sich in den vergangenen drei Jahren ebenfalls deutlich von den Durchschnittswerten hinwegbewegte. So zeigte sich die Sonne nach einem noch überdurchschnittlich freundlichen Juni in den beiden Hochsommermonaten Juli und August je nach Lage nur noch für 250 - 300 Stunden. Zum Vergleich: Im Sommer 2018 waren es deutlich über 500 Stunden und man muss schon in die verregneten Sommer der späten 1970er und frühen 1980er Jahre zurückblicken, um eine noch geringere Sonnenscheindauer im Juli und August zu finden. Für die Natur bedeutete dieser Sommer mit Sicherheit eine dringend notwendige Erholung, wenn auch vielen Bäumen diese Entwicklung nach den drei Trockensommern in Folge nichts mehr nützte. In vielen Jahren schaffte es der September nach einem wechselhaften Verlauf des Hochsommers noch mal die Kurve zu bekommen und einige schöne Spätsommerperioden zu bringen. Auch in diesem Jahr sind die Vorlagen dafür gelegt, denn die Hochdruckgebiete werden wieder deutlich stärken und bestimmen unser Wetter bis in die neue Woche hinein. Dazu erreichen die Temperaturen im Ruhrtal teilweise bis knapp 25 Grad.

Trend: Auch in der kommenden Woche bleiben die Temperaturen auf Spätsommerniveau. Sie erreichen meist zwischen knapp 20 Grad in den höheren Lagen und weiterhin bis zu 25 Grad in den Tälern. Dazu sind allerdings einige Wolken mehr unterwegs und zeitweise muss mit einigen Schauern gerechnet werden.

