HSK: Wo bekomme ich vor Weihnachten meine Corona-Impfung?

Am vierten Adventswochenende können wieder tausende Impfungen auch im HSK verabreicht werden. Manche Praxen bieten auch den Impfstoff von Biontech an.

Hochsauerlandkreis. Am vierten Adventswochenende bieten zahlreiche Praxen im HSK Impf-Aktionen an. Wo und wann geimpft wird, zeigt die Übersicht:

67.532 Boosterimpfungen haben die Arztpraxen schon im HSK verteilt. Das geht aus dem Impfbericht der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL, Stand 13. Dezember) hervor. Am Wochenende werden noch einige dazukommen, denn sowohl die Ärzte, als auch der Kreis bieten wieder zahlreiche Impfaktionen an.

Die KVWL meldet Rekordzahlen. Allein in der vergangenen Woche seien fast 600.000 Corona-Impfungen verabreicht worden, davon waren fast 540.000 Booster-Impfungen. Inzwischen beteiligen sich mehr als 4200 Praxen an der Impfkampagne. „Das zeigt, dass die Arbeit in den Arztpraxen geleistet wird. Am dritten Adventssamstag sind knapp 100.000 Impfungen verabreicht worden“, erklärt ein Sprecher der KVWL auf Nachfrage der WP. Noch nie wurde an einem Samstag in Westfalen-Lippe so viel geimpft. Für den vierten Adventssamstag erwartet er konstant hohe Zahlen. Konkrete Voraussagen will er nicht treffen, aber: „Ein Rückgang der Nachfrage würde mich schwer überraschen, denn die Nachfrage ist ungebrochen hoch.“

Wo am Adventswochenende geimpft wird, zeigt die Übersicht:

Impftermine in Brilon:

17. Dezember: Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 8 bis 20 Uhr

18. Dezember: HNO-Praxis Koslowski/von Rüden, Hubertusstraße 15, 8.30 bis 13 Uhr

Impftermine in Olsberg:

18. Dezember: Dr. Hüttemann; Informations-Center der Olsberger Hütte, 10 bis 14 Uhr, ab 18 Jahren, Moderna und Biontech, Moderna-Auffrischung nach 4 Monaten. Erneut schenkt der Vorstand der Schützenbruderschaft St. Michael Kaffee und Tee an die Wartenden aus.

Impftermine in Marsberg:

18. Dezember: Dres. med. Rörig, Eckermann, Glahn, Hauptstr. 30

18. Dezember: Dr. Fang-Müller, Sauerlandstr. 126, zwischen 8 und 13 Uhr sowie zwischen 14 und 16 Uhr.

Impftermine in Winterberg:

18. Dezember: Praxis Dr. med. Rikardo Mihalic, Kolpingstrasse 2: Ohne Anmeldung und ohne Terminvergabe zwischen 8 und 12 Uhr. Dazu erklärt Rikardo Mihalic: „Bitte den gelben Impfpass und die ausgefüllten Einverständniserklärung und Anamnesebogen mitbringen, den Link finden Sie auf unserer Homepage www.praxis-dr-mihalic.de.“

18. Dezember: Sauerlandpraxis, Hauptstraße 16, zwischen 9 und 14 Uhr. „Bitte bringt den Impfpass und eure Krankenkassenkarte mit. Tragt unter der Jacke bitte nur ein T-Shirt.“

18. Dezember: Dr. Nieswand, Nuhnestr. 6: „Auch meine Praxis impft wieder am kommenden Samstag. Ich habe derzeit noch sehr viel BioNTech Impfstoff, so dass wir anbieten können, auch Patienten über 30 Jahre mit BioNTech zu impfen. Auf Wunsch sind natürlich auch Moderna und Johnson & Johnson im Rennen. Zwischen 19 und 20 Uhr wird ohne Termin geimpft. Für die übrige Zeit am Samstag vergeben wir Termine unter 02981-3733“, betont der Mediziner vorab.

Impftermine in Medebach:

18. Dezember: Sauerlandpraxis, Niederstraße 2; 9 bis 14 Uhr. Auch hier gilt: „Bitte bringt den Impfpass und eure Krankenkassenkarte mit. Tragt unter der Jacke bitte nur ein T-Shirt.“

18. Dezember: Gemeinschaftspraxis Dres. med. Holzhausen und Müller-Reinhardt, Niederstr. 12

Impftermine in Hallenberg:

18. Dezember: Sauerlandpraxis, Im Kump (Petrusstr. 2) 9 bis 14 Uhr.

20. Dezember: Stadthalle, Bangenstraße 16, 12 bis 18 Uhr (organisiert vom Kreis)

21. Dezember: Stadthalle, Bangenstraße 16, 9 bis 15 Uhr (organisiert vom Kreis)

Nach Weihnachten bietet der Kreis folgende Impftermine an:

27. Dezember: Medebach, Schützenhalle, Schützenstr. 27, 12 bis 18 Uhr

27. Dezember: Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstr. 5, 12 bis 18 Uhr

28. Dezember: Medebach Schützenhalle, Schützenstr. 27, 9 bis 15 Uhr

28. Dezember: Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstr. 5, 9 bis 15 Uhr

29. Dezember: Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 12 bis 18 Uhr

29. Dezember: Winterberg, Panorama-Raum Oversum, Am Kurpark 4, 12 bis 18 Uhr

30. Dezember: Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Str. 19, 9 bis 15 Uhr

30. Dezember: Winterberg, Panorama-Raum Oversum, Am Kurpark 4, 9 bis 15 Uhr

Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis und ggf. die Impfmappe mit den Unterlagen der 1. bzw. 2 Impfung.

