Baustellen Hüttenstraße in Olsberg bald wieder frei: Termin steht fest

Olsberg. Olsberg ist umzingelt von Baustellen, viele Autofahrer hat das in der Vergangenheit gestört. Bald ist zumindest die Hüttenstraße befahrbar.

Olsberg ist von zahlreichen Baustellen umzingelt, was insbesondere für Autofahrer aber auch Busnutzer Schwierigkeiten und lange Umleitungen mit sich bringt. Zumindest für eine Straße kann Bürgermeister Wolfgang Fischer im Olsberger Rat nun gute Neuigkeiten verkünden: Die Hüttenstraße wird ab Freitag, 17. November, oder Samstag, 18. November, wieder freigegeben.

Anbindungen werden im Frühjahr eingerichtet

„Ab diesem Tag wird die Straße wieder frei sein“, erklärt Wolfgang Fischer. Zwar würden dann noch Anbindungen fehlen, die würden dann aber im Frührjahr angeschlossen. „So vermeiden wir eine Baustelle im Winter.“

Immer wieder hat es sich auf den Umleitungsstrecken gestaut

Die Sanierung der Hüttenstraße in Richtung Elleringhausen war ein Großprojekt. Seit Mitte April gibt es dort eine Vollsperrung. Der Schwerlastverkehr und der überörtliche Verkehr werden über Assinghausen und Bruchhausen umgeleitet. Auf diesem Weg müssen Autofahrer allerdings die Baustelle auf der B480 passieren, an der es eine Ampel gibt, an der es sich immer wieder staut. Auch für den innerörtlichen Verkehr ist eine Umleitung eingerichtet. Das wird, wenn die Hüttenstraße wieder freigegeben wird, hinfällig.

