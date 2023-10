Hunde in Brilon: Wo sind sie willkommen, wo nicht?

Schilder wie dieses sind in der Briloner Innenstadt selten zu sehen. In die meisten Geschäfte dürfen die Vierbeiner ihre Besitzer begleiten.

Brilon. Hunde sind in Brilon oft gern gesehene Gäste, aber nicht überall. Wir haben uns erkundigt, welche Geschäfte und Lokale die Vierbeiner erlauben.

Schilder, die anzeigen, dass Hunde in den Geschäften und der Gastronomie verboten sind, sieht man in der Briloner Innenstadt nur selten. Aber dürfen die Vierbeiner ihre Besitzer wirklich in die Geschäfte begleiten?

Kleidung shoppen mit Hund meist erlaubt

Die meisten Bekleidungsgeschäfte verbieten es Kunden, die in tierischer Begleitung sind, nicht, den Laden zu betreten. Die Erfahrungen über das Verhalten der Besitzer wird jedoch unterschiedlich wahrgenommen. Eine Verkäuferin hat bisher nur positive Erfahrungen gemacht. „Es spricht nichts dagegen, dass Hunde mit in den Laden dürfen. Die Halter geben sich immer viel Mühe, dass der Hund bei Fuß läuft“, berichtet sie.

In einem anderen Geschäft in der Fußgängerzone war das Benehmen von Hund und Besitzer jedoch weniger gut aufgefallen. Grundsätzlich dürften die Vierbeiner zwar mit, besonders gern wäre es jedoch nicht gesehen. Vor allem wenn Kinder im Laden seien und Kunden mit großen Hunden herein kämen, hätten sich die Kinder schon erschrocken. Auch sei es schon vorgekommen, dass Tiere an Schals und Tücher geschnuppert hätten. Das Verhalten der Besitzer sei jedoch noch schlimmer. Sie seien sehr patzig geworden und würden Hundehaufen vor dem Laden nicht entsorgen.

Kreative Lösungen

Den Bioladen in Brilon dürfen Hunde nicht betreten. Viel Obst und Gemüse ist nah am Boden und somit für Hunde gut erreichbar. Der Laden hat sich jedoch Alternativen überlegt. Es wurde extra ein Hundehaken neben der Tür befestigt, sodass der Vierbeiner seinen Besitzer nicht aus den Augen lassen muss, während er vor der Tür wartet. Eine Kasse an der Tür sei in solchen Fällen jedoch auch möglich. „Die Kunden sagen uns, was sie brauchen und wir suchen die Sachen dann schnell für sie zusammen“, sagt die Verkäuferin. Abkassiert werden kann auch an der Ladentür.

In der Gastronomie der Briloner Innenstadt wird auch viel Rücksicht auf Gäste mit Hunden genommen. In viele Restaurants und Cafés dürfen die Tiere ihre Besitzer begleiten. Probleme bereiten würden hier auch eher die Besitzer als die Hunde selbst. Es sei schon vorgekommen, dass Hundehalter ihren Vierbeiner mit der Gabel gefüttert oder ein Schnitzel für das Tier auf den Boden geworfen hätten. In den meisten Lokalitäten gilt jedoch: „Gut erzogene Hunde sind herzlich willkommen“, sagen Mitarbeiter des Huberta-Grills sowie des Cafés am Markt. Das Café CityBrunch im Volksbankcenter hat für Gäste mit Hund drei Tische in den äußeren Bereich ausgelagert. Es sei nicht so schön, wenn die Hunde zu anderen Tischen gehen würden, wo die Leute möglicherweise Angst vor dem Tier haben. Deshalb habe man sich diese Lösung einfallen lassen.

Brilon macht hundefreundlichen ersten Eindruck

Auf eine Besucherin aus Bonn, die mit ihrem kleinen Hund unterwegs ist, macht Brilon auch einen hundefreundlichen ersten Eindruck. In der Innenstadt gebe es einige Grünflächen für den Hund und auch in den Geschäften, die sie bisher besucht hat, habe sich niemand beschwert. „Mein Hund wollte sich sofort eine Mütze schnappen, aber niemand hat sich beschwert“, berichtet sie.

Gesetzliche Vorgaben gibt es von der Stadt Brilon nicht, wenn es um private Räumlichkeiten geht, die nicht der Stadt gehören, können die Inhaber frei entscheiden, ob sie Hunden den Zugang erlauben oder nicht: „Das Betretungsrecht von privaten Räumlichkeiten hat der jeweilige Eigentümer festzulegen. Hier gilt das sogenannte „Hausrecht“, welches aussagt, das letztendlich der Eigentümer entscheiden kann, ob seine Räume mit Hunden betreten werden dürfen oder nicht“, so die Stadt Brilon.

