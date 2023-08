Hundefans aufgepasst: Hier finden Sie Freunde für Ihre Tiere

Winterberg. Hundehalter aus Winterberg finden hier Anschluss und Rat: Der Verein Hund und Sport bietet den Vierbeinern die Möglichkeit, sich auszutoben.

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. Vereine, die bisher noch nicht kontaktiert wurden und sich gerne in der Westfalenpost vorstellen wollen, können sich an brilon@westfalenpost.de wenden. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden. Dieses Mal: Der Hund und Sport Winterberg e. V.

Auch Trainings werden angeboten. Foto: Hund und Sport Winterberg ev. / WP

Wie viele junge Menschen (zwischen 21 und 39 Jahren) sind in ihrem Verein?

Verena Kreienbaum: Circa 60 junge Menschen sind in unserem Verein.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Wir haben uns am 30. Juni 2015 gegründet. Ursprünglich haben wir uns mit zehn Leuten und Hunden auf Feldwegen oder Wiesen getroffen, da kamen dann immer mehr dazu, so dass wir einen Verein gegründet haben. In diesem Zuge haben wir die Stadt Winterberg nach einem Gelände für einen Hundeplatz gebeten. Diesen haben wir dann in Eigenleistung aufgebaut und umgebaut.

Was macht Ihren Verein aus?

Die freundschaftliche, familiäre Zusammenarbeit im Hundesport. Wir haben ein vielfältiges Angebot wie Obidience, Mantrailen, Agility, Welpenkurse oder Fortgeschrittenen Kurse und dafür einen tollen eingezäunten Platz mit angrenzendem Bach

Wie oft trifft sich der Verein?

Wir treffen uns fünf mal in der Woche, dann werden fest verschiedene Kurse angeboten.

Welche Aktionen organisiert der Verein?

Unsere Trainings und Veranstaltungen sind immer für die ganze Familie und so werden diese auch angenommen. Kinder, Eltern, alle können mitkommen. So werden Trainingswochenenden, Ausflüge und Kurse oft mit Grillabenden und Übernachtungen verbunden. Wir unternehmen Ersthelferlehrgänge am Hund oder DogDancing zusätzlich zu den normalen Trainings.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

In der Platzpflege oder während der Arbeitseinsätze am Platz.

Vereinspass

Vorsitzender/Ansprechpartner: Eva Taberski

Anschrift: Kiefernweg 8, 59955 Winterberg

Homepage: https://hundundsport.jimdo.com/

Facebook: Hund und Spass Winterberg

E-Mail: taberski -lg@gmx.de

Telefonnummer: 0157 51473256

Ansprechpartner für Kinder/Jugendliche (mit Telefonnummer und E-Mail): siehe oben

Mitgliederzahl: 125

Mitgliedsbeitrag: 120 Euro aufgeteilt auf zwei Abbuchungen á 60 Euro.

