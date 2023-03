Hunderte Kraniche ganz nah – Imposante Bilder aus dem HSK

Hochsauerland/Hallenberg. In der Nähe von Hallenberg legen hunderte Kraniche eine Rast ein. Die verschneiten Wiesen sind schwarz von Vögeln. Es gibt ganz besondere Fotos.

Der starke Schneefall der vergangenen Tage hat nicht nur den Verkehr auf den Straßen aus dem Konzept gebracht, sondern auch am Himmel: Zwischen Braunshausen und Hallenberg im Hochsauerlandkreis sind hunderte Kraniche gelandet und haben dort eine Rast eingelegt.

Hunderte Kraniche zwischen Braunshausen und Hallenberg Hunderte Kraniche zwischen Braunshausen und Hallenberg Zwischen Braunshausen und Hallenberg sind hunderte Kraniche gelandet und haben dort eine Rast eingelegt. Foto: Rita Maurer

Am späten Dienstagnachmittag (7. März) waren im dichten Schneegestöber auffällig viele Züge zu hören, die vermutlich wegen der schlechten Sicht ihren Flug unterbrochen haben. Die verschneiten Wiesen waren schwarz von Vögeln. Am Donnerstagvormittag sind die imposanten Zugvögel wieder aufgebrochen und haben ihren weiten Weg in den hohen Norden fortgesetzt.

