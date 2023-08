Auch wenn sie weiß sind, geht es allen „schwarzen“ Hunden bzw. deren Haltern in Marsberg an den Kragen.

Steuern Hundesteuer: In Marsberg werden jetzt die Hunde gezählt

Marsberg. Es geht um Steuergerechtigkeit: Die Stadt Marsberg schickt Hundezähler von Tür zu Tür, um „schwarze Schafe“ unter Hundehaltern zu finden.

Wie nahezu alle Städte in Deutschland erhebt auch die Stadt Marsberg eine jährliche Hundesteuer. Dies setzt jedoch voraus, dass die Hundehaltung ordnungsgemäß bei der Stadtverwaltung angemeldet wird. Die Hundesteuer ist gestaffelt und beginnt mit einem Steuersatz von derzeit 88 Euro pro Jahr für einen Hund, bei zwei oder mehr Hunden gilt ein höherer Steuersatz.

Steuergerechtigkeit

„Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass nicht alle Hundehalter der Pflicht zur Anmeldung ihrer Hunde nachkommen. Nur durch eine möglichst vollständige Erfassung aller in Marsberg gehaltenen Hunde kann ein Höchstmaß an Steuergerechtigkeit erreicht werden. Dies ist auch im besonderen Interesse derjenigen Hundehalter,die ihre Hunde bereits korrekt angemeldet haben“, so die Kommune.

Die Stadt Marsberg führt daher nun erstmalig eine Hundebestandsaufnahme durch. Hierzu werden alle Haushalte im Stadtgebiet in den kommenden Wochen durch Mitarbeiter einer beauftragten Firma besucht. Der vorhandene Hundebestand soll dann durch Befragungen festgestellt werden. Die Mitarbeiter der beauftragten Firma sind wochentags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr und samstags bis 17 Uhr unterwegs.

Im Zweifel Ausweis zeigen lassen

Zur Durchführung dieses Auftrages werden die Wohnungen nicht betreten und keine Steuern oder Gebühren vor Ort erhoben. Alle, die nicht sicher sind, ob eine Person, die an der Haustür klingelt, tatsächlich von der Stadt beauftragt ist, können das Vorzeigen der von der Stadt ausgestellten Legitimation verlangen. Diese ist von den Außendienstmitarbeitenden sichtbar zu tragen.

