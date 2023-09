Am Montag fand im Rathaus der Stadt Olsberg die Delegiertenversammlung der IG Metall Olsberg, dem sogenannten “Parlament der Arbeit“, statt <p/>

IG Metall IG Metall: „Parlament der Arbeit“ tagte in Olsberg

Altkreis Brilon/Olsberg. Der IG-Metall-Bezirksleiter Knut Giesler war am Montag in Olsberg zu Besuch. Was die Delegiertenversammlung mit sich gebracht hat.

Am Montag fand im Rathaus der Stadt Olsberg die Delegiertenversammlung der IG Metall Olsberg, dem sogenannten “Parlament der Arbeit“, statt. Nach dem Geschäfts- und Kassenbericht, durch den 1. Bevollmächtigten, folgte ein hoch interessantes Referat des Gastredners. Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall NRW in Düsseldorf, gab einen Einblick in das Thema der Vertrauensleutearbeit im Betrieb, welches für ihn persönlich auch ein Herzensthema ist. Auch als Gewerkschafter und Vertrauensmann kann man Karriere machen. Das geht auch ohne Abitur, dafür aber mit sehr viel erworbener Sozialkompetenz.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Nach dem Gewerkschaftstag im Oktober 2023, stehen auch wieder die Vertrauensleutewahlen Anfang 2024 an. Daher wollten sich die Delegierten bei dieser Versammlung ausgiebig mit dem Thema Vertrauensleutearbeit beschäftigen und haben ein World Café veranstaltet.

Lesen Sie auch:Wie kommen Eltern von Schülern im HSK aus Deutschlandticket?

Hier wurde in zwei Gesprächsrunden á 10 Minuten in kleinen Gruppen diskutiert. In der 1. Fragerunde beschäftigten sich die Delegierten mit den Fragen: „Was zeichnet gute gewerkschaftliche Vertrauensarbeit im Betrieb aus?“ Und „Wie motivieren wir Kolleginnen und Kollegen sich als Vertrauensfrau /- Mann im Betrieb zu engagieren?“

In der zweien Fragerunde wurden die Tische neu besetzt und es gab durch den Moderationsführer einen kurzen Rückblick der Vorrunde. Daraus entstand dann eine neue Diskussionsrunde mit der Frage „Wie machen wir gewerkschaftliche Vertrauensleutearbeit im Betrieb erlebbar/wahrnehmbar und sichtbar?“

Lesen Sie auch: Millionen für Gymnasium Winterberg: Details der Planung

Es wurden zwei richtig gute, produktive Diskussionsrunden, die bei dem einen oder anderen Delegierten auch gerne länger als die anberaumten 10 Minuten hätte gehen können.

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung war der Bericht von Knut Giesler zum Thema Gewerkschaftstag 2023 der im Oktober stattfindet. Hier gab es einen interessanten Einblick über die Gewerkschaftsanträge und möglichen Veränderungen. Die Vorstandswahlen mit der Kandidatin Christiane Benner und damit der ersten Frau an der Spitze der IG Metall werden sicher ein Highlight. Breiten Raum sollte auch das Thema Friedenspolitik, Rüstungspolitik und der Umgang mit der AFD einnehmen.

Lesen Sie auch: Verbot von Bleimunition für Schützen: EU gibt jetzt Antwort

Als Abschluss stellten die 4 Moderationsführer des World Cafés die Ergebnisse der beiden Gesprächsrunden in kurzer Zusammenfassung vor.

Das war eine wirklich gelungene Veranstaltung mit interessanten Gesprächen der unterschiedlichen Betriebe aber auch Rentnern die eine jahrelange Erfahrung noch aus dem Arbeitsleben mitbringen konnten, so Helmut Kreutzmann 1. Bevollmächtigter der IG Metall Olsberg.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon