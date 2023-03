Erst letzten Sommer war er in der Tenne in Winterberg, dieses Wochenende kommt er nach Medebach: Für ein bisschen Partystimmung sorgen Ikke Hüftgold und andere Schlager-Künstler am Samstag bei der Medebacher Hallengaudi.

Freizeittipp Ikke Hüftgold, Kneipennacht & Co: Im HSK ist richtig was los

Hochsauerlandkreis. Live-Musik und Partyevents: Auch für dieses Wochenende haben wir einige Freizeittipps für euch parat

Der März ist fast vorüber. Am Wochenende kann sich endlich jeder, der mag, in den April schicken lassen. Hier gibt es außerdem ein paar Vorschläge, was man im Hochsauerlandkreis sonst noch unternehmen kann:

Im Rampenlicht

Am Samstag startet endlich wieder die Briloner Volksbank-Kneipennacht: In Stadtschenke, Labyrinth, Bexkeller, Celtic Corner, Puzzles (ehemals Ratsschänke), Ristorante Pizzeria Nido, Kump, Tommy’s Restaurant und im Kolpinghaus werden den Besuchern unterschiedliche Live-Musik geboten. Von Rock und Indie über Pop und Italo-Hits ist für jeden Geschmack was dabei.

Samstag, 1. April, Vorverkauf (12 Euro) in allen beteiligten gastronomischen Betrieben, Getränke Bergmann, BTW und an der Abendkasse (16 Euro).

Mein Tipp für euch

Wer bei einen Spaziergang am Diemelsee in Heringhausen vom Regen überrascht wird, findet im Visionarium einen Unterschlupf mit Infocharakter: Hier können kleine und große Besucher mehr über die Natur am Diemelsee erfahren.

Täglich geöffnet von 10-18 Uhr, Kirchstraße 6, 34519 Heringhausen.

Mein sportliches Highlight

Für viele Mountainbiker aus der Region ist dies eine äußerst gute Nachricht: Der Trailground in Brilon eröffnet an diesem Freitag seine Saison, sodass die Strecken am Wochenende erstmals in diesem Jahr ausgiebig genutzt werden können. Drei Singletrail-Runden zwischen sieben und 17 Kilometern bieten MTB-Freunden jede Menge Fahrspaß – und tolle landschaftliche Impressionen.

Ab Freitag, 31. März, Hängeberg, 59929 Brilon, Eintritt ist frei.

Für die Kleinen

Aus dem Kinderkanal direkt auf die Bühne: Beim Puppen-Musiktheater „Jan und Henry - Die große Bühnenshow“ können kleine Fans am Samstag im Sauerland-Theater Arnsberg den beliebten Erdmännchenbrüdern Jan und Henry beim Rätsellösen zuschauen. Die Vorstellung dauert ca. 80 Minuten.

Samstag, 1. April, 15 Uhr. Sauerland-Theater, Feauxweg 9, 59821 Arnsberg. Tickets unter: www.reservix.de

Lust auf Party

Ikke Hüftgold, die Remmidemmi Boys und Ina Colada sind nur einige der vielen Künstler, die bei der ersten Medebacher Hallengaudi am Samstag die Fans der Party- und Schlagerszene im mehr als siebenstündigen Live-Programm unterhalten. Die Sause steigt in der Schützenhalle Medebach, um 18 Uhr geht es los.

Samstag, 1. April, Einlass ab 16:30 Uhr, Schützenstraße 27, 59964 Medebach. Tickets im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 29 Euro.

