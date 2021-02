Illegales Autorennen in Brilon: Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Illegales Rennen in Brilon: Auto weicht aus und kippt

Brilon. Eine Frau beobachtet ein rennen zwischen zwei Autos auf der Hoppecker Straße in Brilon. Ein Wagen muss ausweichen und kippt fast zur Seite.

Ein illegales Autorennen in Brilon meldete eine Fußgängerin am Mittwochabend der Polizei. Eine Fahndung nach den Fahrzeugen blieb ohne Erfolg. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an +++

Gegen 20.30 Uhr beobachtete die Zeugin zwei Autos auf der Hoppecker Straße. Nach Angaben der Frau beschleunigten die Fahrzeuge mit aufheulenden Motoren und Reifenquietschen aus dem Kreisverkehr heraus. Anschließend rasten sie in Richtung der Bundesstraße 251. Ein Pkw überholte dabei den anderen. Kurze Zeit später kam ein dritter Pkw aus dem Kreisverkehr an der Gartenstraße gefahren. Der Wagen kürzte ab und fuhr linksherum durch den Kreisel. Dabei wäre es fast zum Zusammenstoß mit einem unbeteiligten Pkw gekommen. Der dritte Pkw musste ausweichen und drohte hierbei umzukippen.

Anschließend rast auch dieses Auto in Richtung Bundesstraße 251 weiter. Beschreibungen der drei Autos liegen bislang nicht vor.

Illegales Autorennen in Brilon: Polizei sucht weitere Zeugen

Zur Sachverhaltsklärung sucht das Verkehrskommissariat Brilon nach weiteren Zeugen: Wer kann Angaben zu den drei Autos machen? Insbesondere der Autofahrer, welcher am Kreisverkehr beinahe mit dem dritten Auto zusammengestoßen wäre, wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Täglich wissen, was im Altkreis passiert: Hier kostenlos für den WP-Brilon-Newsletter anmelden!