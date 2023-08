Im Dämmerlicht zur Marienkapelle bei Referinghausen pilgern

Medebach/Hallenberg. Die Marienkapelle bei Referinghausen ist ein besonderer Ort: Nun treffen sich Pilger zu einer Lichterwallfahrt.

Menschen treffen, unterwegs sein im dämmernden Abendlicht, sich mit Herz begegnen und austauschen, gemeinsam beten und auch Bitten äußern – das alles erleben die Teilnehmer bei der 16. Lichterwallfahrt des Pastoralen Raumes Medebach-Hallenberg. Sie findet am Freitag, 8. September, statt.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Die Marienkapelle Referinghausen ist beliebtes Ziel von Menschen, die Trost und einen Ort zum Beten suchen. Foto: Thomas Winterberg / WP

Bereits vor 16 Jahren führte die erste Wallfahrt mit Lichtern zur Marienkapelle bei Referinghausen an der Heidenstraße. Die Gemeinden des pastoralen Raumes beteiligen sich an der Stern-Wanderung. In sinkender Abendsonne gehen die Gläubigen von entfernt gelegenen Ortschaften in Gruppen los zu einem Ziel: der Marienkapelle zwischen Referinghausen und Deifeld.

Lesen Sie auch: Mausefallen: Hallenberg bekommt Europas größte Sammlung

Das diesjährige Thema der Wallfahrt lautet: „Du bist mein Schutz und Schirm.“ Schon auf dem Weg erbitten die Wallfahrer mit Liedern und meditativen Texten in dieser aktuell herausfordernden Zeit Schutz und Schirm für ihr Leben im Glauben an den Herrn.

Lesen Sie auch: Wanderungen an der Alme-Quelle: Wo sich Himmel und Erde berühren

Das sind die Treffpunkt: 18.30 Uhr Pfarrkirche Medebach, 19.30 Uhr Kirche Oberschledorn (mit Dreislar, Medelon), 20 Uhr Kirche Referinghausen (mit Berge), 20 Uhr Kirche Deifeld (mit Küstelberg). Um 21 Uhr beginnt die Andacht an der Marienkapelle an der Heidenstraße/Jakobsweg.

Alle Interessierten und Gläubigen sind zum Mitmachen eingeladen. Eine Taschenlampe sollte mitgebracht werden. Informationen im Internet unter www.pr-mh.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon