Im Skiliftkarussell Winterberg: Skifahren in den Osterferien

Winterberg. Im Skiliftkarussell Winterberg sind in den Osterien noch einige Liftanlagen geöffnet. Wo Skifahren in den kommenden Tagen noch möglich ist.

Wer am Osterwochenende noch eine Freizeitgestaltung sucht, für den könnte sich eine Fahrt ins Sauerland lohnen. Denn: InWinterberg kann noch bis über die Osterfeiertage hinaus Ski gefahren werden: und zwar im Skiliftkarussell Winterberg. Obwohl Frühling ist, sind auch Anfang April im Hochsauerland die Temperaturen noch im Wintermodus. Auf einigen Pisten im Skikarussell Winterberg liegt noch mit Schneekanonen technisch erzeugter Schnee, der für Wintersportfreunde immer noch recht gute Wintersportverhältnisse aus den Skipisten bietet. Das größte Skigebiet in Winterberg ist täglich noch bis zum Ende der Osterferien geöffnet.

Die Pisten sind im Skiliftkarussell Winterberg geöffnet

Das Angebot ist zwar nicht mehr besonders groß, aber der große Ansturm auf die Skigebiete in Winterberg ist vorbei, so dass sich die Wartezeiten im Skikarussell Winterberg in Grenzen halten dürften. Insgesamt zwei der 28 Skilifte laufen: Am Poppenberg beträgt die Liftlänge 550 Meter und im Gebiet Kleine Büre liegt die Liftlänge bei 330 Meter. Hinzu kommen die Lifte am Schanzen Wirbel Alpin Coaster und an der Sommerrodelbahn Kappe. Die Schneehöhe liegt bei etwa 50 Zentimeter. Bei Skibetrieb laufen die Lifte dort täglich von 9 bis 16:30 Uhr. Ein Fahren bei Flutlicht wird nicht mehr angeboten.

