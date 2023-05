Immensen Wasserverluste: Naturbad Hallenberg bleibt 2023 zu

Die Freibadsaison im Jahr 2023 in Hallenberg fällt aus. Der Wasserverlust macht der Stadt große Sorgen. Es gibt eine Not-Alternative.

Hallenberg. Schwimmbäder stellen einen unverzichtbaren Bestandteil der Daseinsvorsorge dar und bieten Erholung, erweitern das Freizeitangebot vor Ort und sind insbesondere für die Kinder wichtig, um den Umgang mit Wasser zu erlernen. Während der Sitzung des Rates der Stadt Hallenberg am 19. April standen die Ratsmitglieder und der Bürgermeister jedoch vor einer schwierigen Entscheidung – Kann die Naturbadsaison in diesem Jahr wie gewohnt starten, oder sind während des Sommers weitere Arbeiten am Bad erforderlich.

Bei einem vorangegangenen Ortstermin konnten sich die Mitglieder des Rates einen Überblick über den aktuellen Zustand des Naturbades verschaffen. Durch den Fachangestellten für Bäderbetriebe erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ortstermins Informationen und Erläuterungen zum Bad, zur Technik und zu aktuellen Schwierigkeiten.

Naturbad 2022 witterungsbedingt an insgesamt 55 Tagen geöffnet

Seit 2018 ist eine Undichtigkeit bekannt, die bisherigen Maßnahmen, die in Absprache mit dem Badbetreuer durchgeführt wurden, blieben jedoch leider erfolglos. Im vergangenen Jahr konnte das Naturbad witterungsbedingt an insgesamt 55 Tagen öffnen, die Wasserzufuhr war dabei jedoch nur teilweise über das „Nuhnewasser“ zu gewährleisten. Die Verbrauchsabrechnung belief sich auf 10.046 m³ Trinkwasser, allein auf die Erstbefüllung entfielen rund 1.800 m³. Um die Wasserverluste auszugleichen mussten zudem rund 160 m³ täglich aus dem Netz zugeführt werden, zusätzlich wird das Trinkwasser im Bereich der Duschen, Außenduschen und des Kiosks genutzt. Noch im Jahr zuvor, in dem das Naturbad allerdings witterungsbedingt lediglich an drei Tagen geöffnet war, war die Zufuhr mit „Nuhnewasser“ ausreichend.

Städtisches Hallenbad, inklusive einer kleinen Liegewiese bleibt geöffnet

Inzwischen hat ein weiterer Fachplaner das Bad besichtigt, um bei der bislang erfolglosen Fehlersuche zu unterstützen. Rat und Bürgermeister haben sich aufgrund der immensen Wasserverluste mehrheitlich dafür ausgesprochen, das Naturbad in der Saison 2023 nicht zu öffnen und die Arbeiten am Bad weitervoranzutreiben. Alternativ wird das städtische Hallenbad, inklusive einer kleinen Liegewiese im Außenbereich, auch im Sommer geöffnet bleiben.

Die Schwimmkurse, die bislang nur während der Hallenbadsaison angeboten wurden, werden in diesem Jahr auch im Sommer fortgeführt. Anmeldungen nimmt der Fachangestellte für Bäderbetriebe, Oliver Kewald, per E-Mail über o.kewald@stadt-hallenberg.de entgegen.

„Ich hoffe, dass wir den Badegästen mit der Öffnung des Hallenbades und der Einrichtung einer Liegewiese zumindest ein kleines Alternativangebot bieten können und dass hoffentlich viele weitere Kinder am Ende der Sommersaison stolze Besitzerinnen und Besitzer des „Seepferdchens“ sind.“ so Bürgermeister Enrico Eppner.

