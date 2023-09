Immer mehr HSK-Unternehmen planen auf Kurzarbeit zu setzen

In den letzten Wochen tauchen in der öffentlichen Diskussion immer wieder Hinweise auf stark steigende Kurzarbeit auf.

Hochsauerlandkreis. Die Zahl der Arbeitslosen sinkt im September zwar. Es gibt aber Anzeichen für eine Krise. Die Anfragen der Betriebe nach Kurzarbeit steigen.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im September 2023 gesunken. Insgesamt waren 6.596 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 137 Personen oder 2 Prozent weniger. Im Vergleich zum September des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 795 Personen bzw. 13,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im September 4,4 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 3,9 Prozent (+0,5 Prozentpunkte).

„Erneut reduziert sich die Arbeitslosigkeit; für einen September ist das nichts Außergewöhnliches, die Herbstbelebung fällt aber geringer aus als üblich“, kommentiert Oliver Schmale, Leiter der Agentur für Arbeit Meschede-Soest, die aktuellen Zahlen. „Die Entwicklung in diesem Monat ist noch immer eine robuste Grundlage für die kommenden Herbstmonate, wenngleich wir auch die derzeitig angespannte wirtschaftliche Lage nicht aus den Augen verlieren. In den letzten Wochen tauchen in der öffentlichen Diskussion immer wieder Hinweise auf stark steigende Kurzarbeit auf. Angesichts des weiterhin großen Fachkräftebedarfs können über diesen Weg Arbeitskräfte in den Unternehmen gehalten werden. Die Anfragen der Betriebe steigen auch in unserem Agenturbezirk leicht an, wir beraten bereits intensiver dazu als in den vergangenen Monaten. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die bisherigen Anfragen auch zu Anzeigen bzw. zu tatsächlich realisierter Kurzarbeit führen. Durch den in unserer Region hohen Anteil der Betriebe im verarbeitenden Gewerbe kennen sich viele zwar bereits mit dem Instrument Kurzarbeit aus, aber auch die Möglichkeit der Qualifizierung während Kurzarbeit spielt eine immer größere Rolle.“

Daten aus den HSK-Kommunen

Im Bereich der Geschäftsstelle Olsberg, die für Brilon, Olsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg zuständig ist, waren 1.301 Menschen arbeitslos gemeldet – 26 weniger als im August. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte auf 3,4 Prozent und ist nach Schmallenberg (2,9 Prozent / -2 Arbeitslose) die niedrigste im HSK. In Marsberg waren 371 (-33) Personen arbeitslos gemeldet. Die Quote sinkt von 3,7 auf 3,4 Prozent. In Arnsberg beträgt die Arbeitslosenquote 6,7 Prozent, in Meschede (Meschede, Eslohe, Bestwig) 3,9 Prozent und in Sundern 3,6 Prozent.

Arbeitslosenversicherung

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2.358 Personen arbeitslos gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 55 Personen bzw. 2,3 Prozent verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 307 Personen oder 15 Prozent.

Grundsicherung

In der Grundsicherung sind 82 Arbeitslose weniger als im Vormonat und 488 mehr als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 1,9 Prozent weniger bzw. 13 Prozent mehr zum Vorjahr. Insgesamt sind es 4.238 Personen und damit 64,3 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

662 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 48 junge Arbeitslose weniger und im Vorjahresvergleich 100 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf minus 6,8 Prozent zum Vormonat bzw. plus 17,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 8 Personen oder 0,3 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 320 Arbeitslose mehr (+15 Prozent). Insgesamt sind 2.457 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreis betroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gesunken. 2.505 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 86,1 Prozent (2.158 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 22 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 310 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 291 Stellen gemeldet (-8 zum Vormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2.814 offene Stellen, 57 weniger als im Vormonat und 683 weniger als im Vorjahresmonat.

