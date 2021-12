Impftermine im Hochsauerlandkreis nach Weihnachten

Hochsauerlandkreis. Nach den Weihnachtsfeiertagen gibt es in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg einige Corona-Impftermine. Der Überblick:

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) ruft zum Impfendspurt zum Jahresende auf – auch im Hochsauerlandkreis. Der dringende Aufruf an die Bevölkerung, zwischen den Feiertagen und Anfang Januar, kurzfristige Impfangebote wahrzunehmen, richtet sich insbesondere an diejenigen, die ihren Auffrischungsimpftermin erst für die zweite Januarhälfte 2022 oder später erhalten haben. Noch vorhandene Impfstoffreserven stehen zur alsbaldigen Verimpfung für die Bürger (nur noch) in diesem Jahr zur Verfügung, teilen die Pressesprecher der Kreise und der Bezirksstellenleiter der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), Dr. Hans-Heiner Decker, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. In beiden Kreisen wurden aufgrund des hohen Engagements der Arztpraxen und mobilen Impfteams der Kreise bis zuletzt überdurchschnittliche Impfquoten erreicht. „Damit können wir jetzt die anfangs länger festgelegten Zeitintervalle nach abgeschlossener Grundimmunisierung und Auffrischung (Booster-Impfung) erheblich verkürzen. So wird ein wirksamerer Schutz gegen die bevorstehende fünfte (Omikron-) Welle gewährleistet und das Gesundheitssystem entlastet“, erklärt Dr. Decker.

Lesen Sie auch:Brilon: Neue Tankstelle - Kommt es zum Benzin-Preiskampf?

Lesen Sie auch:Brilon: Stützpunkt für Elektro-Trucks mit Stern

Die Verantwortlichen der Kreise und der KVWL-Bezirksstelle kooperieren besonders intensiv, um die Impfstoffe zeitgerecht zum jeweiligen Standort zu bringen. Zu diesem Zweck hat die KVWL in Abstimmung mit den Kreisen kurzerhand eine Tauschbörse eingerichtet. „Ziel ist es, den benötigten Impfstoff an die eingerichteten Impfstellen und geöffneten Arztpraxen zu liefern, wenn nötig auch über die Kreisgrenzen hinweg“ erklären die Pressesprecher der Kreise, Martin Reuther (HSK) und Wilhelm Müschenborn (Kreis Soest). Die konzertierte Impfaktion zwischen der KVWL und den Kreisen bekommt gerade jetzt einen hohen Stellenwert, weil nur so noch vorhandene Impfstoffkapazitäten für möglichst viele Bürger genutzt werden können. Die Lieferungen im neuen Jahr sind hinsichtlich der Mengen derzeit noch unbestimmt und aufgrund von Nachschubproblemen vorerst begrenzt. „Es wäre fatal, wenn der derzeit noch verfügbare Impfstoff und die zu impfende Bevölkerung jetzt unmittelbar vor der fünfte Welle nicht frühzeitig zusammengebracht werden könnten“, resümiert Dr. Decker.

Termine im HSK im Überblick

Die KVWL meldet für den Altkreis Brilon die Praxis Holzhausen und Müller Reinhardt Medebach, Niederstr. 12 (02982) 92220 als impfende Praxis. Die Termine: 23. Dezember: 14 bis 17 Uhr, 28. Dezember: 10 bis 12 Uhr, 29. Dezember: 11 bis 12 Uhr, 30. Dezember: 11 bis 12 Uhr.

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Hochsauerlandkreises bietet zwischen den Feiertagen weiterhin Impfangebote in verschiedenen Städten und Gemeinden an.

Montag, 27. Dezember:

Medebach, Schützenhalle, Schützenstraße 27, 12 bis 18 Uhr;

Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstraße 5, 12 bis 18 Uhr;

Dienstag, 28. Dezember:

Medebach, Schützenhalle, Schützenstraße 27, 9 bis 15 Uhr;

Marsberg, Dreifachturnhalle, Jahnstraße 5, 9 bis 15 Uhr;

Mittwoch, 29. Dezember:

Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Straße 19, 12 bis 18 Uhr;

Winterberg, Panorama-Raum Oversum, Am Kurpark 4, 12 bis 18 Uhr;

Donnerstag, 30. Dezember:

Brilon, Schützenhalle, Altenbürener Straße 19, 9 bis 15 Uhr;

Winterberg, Panorama-Raum Oversum, Am Kurpark 4, 9 bis 15 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon