Impfzentrum im HSK geschlossen – Jetzt sind die Ärzte dran

Olsberg. Das Impfzentrum im HSK ist zwar geschlossen, das Impfen geht aber weiter. Die KVWL erklärt, wo jetzt schnell und effektiv geimpft wird.

Zum 1. Oktober schließen die Impfzentren in Olsberg und Soest. Die Covid-Impfung wird nun in der Regelversorgung der niedergelassenen Haus- und Fachärzte durchgeführt. Für den Aufbau und das Betreiben der Impfzentren waren sowohl der Kreis Soest und der HSK als auch die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) verantwortlich. „Auf allen Seiten wurde hervorragend gearbeitet“, so Dr. Hans-Heiner Decker, Leiter der KVWL-Bezirksstelle Arnsberg, „es war eine gute und zielgerichtete Kooperation“. Die KVWL zeichnete für den medizinischen Part verantwortlich. Allen Beteiligten der Teams in den Kreisen Soest und HSK, den Mitarbeitern des Rettungsdienstes, aus den Apotheken als auch allen beteiligten Ärztinnen und Ärzten und dem medizinischen Fachpersonal gebühre ein besonderer Dank für den Einsatz.

Impfen im HSK: Trendwende in der Pandemie

„Mit der Arbeit in den Impfzentren und den Impfungen in den Praxen bzw. über die mobilen Teams haben wir die Trendwende eingeleitet und können zurecht hoffen, die Pandemie hier im Lande bald zu überwinden“, ergänzt. Dr. Decker. So könne heute ein effektives Zwischenergebnis festgestellt werden, das aber bzgl. der Impfquote noch steigerungsfähig sei. Dazu werden die zunächst anzusprechenden Haus und Fachärzte bereitstehen: „Es wird eine weitere, besondere Herausforderung sein“, ergänzt Dr. Decker, „den noch zögernden oder verunsicherten Menschen in geschützter Umgebung zu begegnen, ihnen zuzuhören und sie ergebnisoffen aufzuklären.“

In den 600 Praxen der Kreise Soest und HSK können ggf. alle benötigten Covid-Impfungen und Booster-Auffrischungen niederschwellig und kurzfristig geleistet werden. Jedem Impfwilligen, insbesondere denen, die noch eine Zweitimpfung benötigen, kann in den Praxen ein Impfangebot gemacht werden. „Nicht der Marktplatz oder Supermarkt sollte dauerhaft der Ort einer verantwortlichen Beratung und Impfung sein, sondern die dafür vorgesehene medizinische und ärztlich geleitete Einrichtung“, so Dr. Decker. Dies schließe jedoch nicht aus, dass in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern der Kreise für bestimmte Randgruppen ergänzende aufsuchende Impfangebote durchgeführt werden.

Impfungen im HSK: Auffrischung für Heimbewohner

Den Ärzten obliege schon jetzt die Durchführung der Grippeimpfung und der Corona-Auffrischungsimpfungen gemäß Empfehlung der STIKO. Diese Kommission hatte unlängst die simultane Influenza- und Covid-19 Impfung in Aussicht gestellt. Die Covid-Auffrischungsimpfung soll nach derzeitiger STIKO-Empfehlung bei chronisch Erkrankten und Immungeschwächten frühestens sechs Monate nach vollständigem Impfschutz erfolgen. Auf Drängen der Gesundheitsministerkonferenz erhalten aber schon jetzt flächendeckend im HSK und Kreis Soest die Pflegeheimbewohner ihre Auffrischungsimpfung.

Bürger, die keinen Hausarzt haben, finden auf der KVWL Corona-Themenseite (corona-kvwl.de) Praxen, die die Impfung auch bei nicht angestammte Patienten vornehmen

