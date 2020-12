Impfzentrum Olsberg: Das müssen sie unbedingt jetzt wissen

Das Impfzentrum in Olsberg ist praktisch ab sofort einsatzbereit. Vier Impfstraßen sind in der Konzerthalle in Olsberg entstanden, in denen der Impfstoff gegen das Corona-Virus verteilt werden kann.

Olsberg. Das Impfzentrum in Olsberg ist einsatzbereit. Wer dort geimpft wird, wer impft und wann mit dem Impfstoff gegen das Corona-Virus gerechnet wird:

Das Impfzentrum in Olsberg ist einsatzbereit. Das teilt der Landrat Dr. Karl Schneider in einer Pressekonferenz vor Ort mit. Vier Impfstraßen mit jeweils fünf Kabinen sind in der kurzen Zeit in der Konzerthalle in Olsberg entstanden. Wie es jetzt weitergeht und ab wann der Impfstoff gegen das Corona-Virus geimpft werden kann, erläutert der Landrat genauer.

„Schon gestern konnten wir dem Land die Betriebsbereitschaft melden“, verkündet Karl Schneider zufrieden. Am 22. Dezember soll es einen ersten Testlauf geben, bei dem die Ärzte und das medizinische Personal die Abläufe proben. Neben den Impfstraßen gehören aber auch die mobilen Impfteams sowie die Koordinierungseinheit des Hochsauerlandkreises zu dem Zentrum. „Wir haben natürlich geprüft, ob es in Arnsberg und Meschede ebenfalls möglich wäre, ein Impfzentrum einzurichten. Meine Idealvorstellung wäre eine zweite Stelle in Arnsberg, aber da müssen wir noch abklären, ob das im Sommer möglich sein wird. Vorerst ist pro Landkreis nur ein Zentrum erlaubt“, erklärt Karl Schneider.

Mobile Teams haben Vorrang

Je nach Einwohnerzahl sollen die Impfzentren mit einer bestimmten Anzahl an Impfstraßen eingerichtet werden, in Olsberg sind es jetzt vier mit jeweils fünf Kabinen. Je nach Impfstoffversorgung wird erstmal mit einer Impfstraße begonnen.

„Die mobilen Teams werden derzeit mit Priorität behandelt, da sie die Pflegeheime anfahren“, erklärt Marc Heines, Feuer- und Katastrophenschutz des HSK, der das Impfzentrum wesentlich mitorganisiert hat. Die mobilen Teams suchen Pflegeheime, besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe und teilstationäre Pflegeeinrichtungen auf, um dort Bewohner und Beschäftigte zu impfen. Krankenhäuser wollen die Impfung mit dem eigenen Personal durchführen.

Pro Impfstraße werden 20 Impfungen pro Stunde möglich sein, die Impfstraßen werden durchgängig von 8 bis 20 Uhr immer von montags bis sonntags geöffnet sein, sobald der Impfstoff vorhanden und zugelassen ist. „Unter maximalen Bedingungen können wir so 900 Impfungen pro Tag vornehmen – aber es ist ein ambitioniertes Ziel, die Bevölkerung zu impfen“, sagt Dr. Karl Schneider.

Geimpft wird nach der Prioritätenliste. Dazu braucht es eine bescheinigte Berechtigung vom Arzt, mit der man sich an die ärztliche Hotline unter der 116117 wenden kann. Diese wird – erst, sobald der Impfstoff zugelassen wird – für Impfwillige freigeschaltet. Dort werde es dann die Möglichkeit geben, eine Nummer zu wählen, wenn man einen Impftermin haben möchte. Ohne gültig ausgemachten Impftermin wird niemand in das Zentrum gelassen.

Hochsauerlandkreis verantwortet Organisation

Die Organisation der Impfstraßen verantwortet der Hochsauerlandkreis bis zum Beginn der ärztlichen Leistung. Zu Beginn wird der HSK in zwei Schichten mit acht Personen die erforderlichen administrativen Aufgaben erledigen. Dafür werden weitere Kräfte eingestellt, denn auch Leistungen wie Technik oder im Sanitätsbereich müssen abgedeckt werden.

Die personelle Besetzung obliegt dem Hochsauerlandkreis, weitere Mitglieder sind zum Beispiel die ärztliche Leitung und eine leitende medizinische Fachangestellte (MFA), die jeweils von der Kassenärztlicher Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) gestellt werden.

Der erwartete Impfstoff, der eingesetzt werden soll, hat nur eine begrenzte Verwendungsdauer, laut KVWL bis zu sechs Stunden nach Aufbereitung. Diese wird durch einen Pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTA) durchgeführt. Zunächst werden die Krankenhäuser und stationären Einrichtungen mit dem Impfstoff versorgt. Im Impfzentrum wird nur eine Impfstraße in Betrieb genommen, mit fortlaufender Zeit können aber weitere hinzukommen.

„Irgendwo wird es klemmen“

„Wir werden sehen, dass es irgendwo klemmen wird, wir haben das alles nicht geübt“, sagt Dr. Karl Schneider. „Das ist eine Lage, die wir nie durchgemacht haben.“ Bürgermeister Wolfgang Fischer, der sich schon zu Beginn der Überlegungen mit der Konzerthalle für ein etwaiges Impfzentrum angeboten hatte, ergänzt:

„Wenn mir das einer erzählt hatte, dass wir hier sitzen und eine betriebsbereite Übergabe eines Impfzentrums besprechen… Aber wir wollten nicht lange fackeln und haben uns angeboten. Wir haben die Voraussetzungen und können eine nahezu komplett barrierefreie Halle vorweisen. Wir sehen uns in der Verantwortung, unseren Beitrag zu leisten.“

Interessierte können sich auf der Homepage des Kreises unter impfzentrum.hochsauerlandkreis.de informieren