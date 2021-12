Impuls Küchen und Puris werden zu den Briloner Möbel Werken

Brilon. Die beiden Briloner Unternehmen Impuls Küchen GmbH und puris Bad GmbH & Co. KG bilden nun die gemeinsame Dachgesellschaft Briloner Möbel Werke:

Auf dem 150.000 m² großen Gelände der Briloner Möbel Werke ist in den letzten Jahren so einiges passiert. Durch umfangreiche Umstrukturierungs- und Baumaßnahmen sowie Veränderungen in der Infrastruktur sind die erfolgreichen Briloner Unternehmen Impuls Küchen GmbH und puris Bad GmbH & Co. KGunter der Dachgesellschaft Briloner Möbel Werke weiter zusammengerückt.

Weitere Bauprojekte in Umsetzungsphase

Die neue Pforte Nord wurde planmäßig in feierlichem Rahmen mit dem Briloner Bürgermeister Dr. Christof Bartsch eröffnet. Weitere wichtige Veränderungen sind ein neues Brandschutzkonzept, neue Containerflächen, Erweiterung der Mitarbeiterparkplätze sowie neue Ladepoints für Elektro-Fahrzeuge.

Einige Bauprojekte der Briloner Möbel Werke sind noch in der Umsetzungsphase. So wird derzeit eine 12.000 m² große Produktionshalle gebaut und ein 44.000 m² Gelände im nah gelegenen Industriegebiet „Dollenseite“ neu erschlossen.

Alle Unternehmen der Briloner Möbel Werke, zudem auch die Industrietischlerei Briloner Möbelfertigungsgesellschaft gehört, sind in Ihren Sparten wichtige Produzenten und Anbieter von Möbel und Möbelelementen und weit über die Grenzen von Brilon bekannt. Als attraktiver Briloner Arbeitgeber mit familiärem Background sind bei den Briloner Möbel Werken heute über 700 Personen beschäftigt.

Umweltschonende Produktion

„Unsere Möbel für Küche und Bad verkaufen wir rund um den Globus. Dabei steht der Mensch mit seinen persönlichen Bedürfnissen und Wünschen im Mittelpunkt unseres Handelns.“, so Georg Billert, Geschäftsführender Gesellschafter der Briloner Möbel Werke.

In allen Bereichen der Briloner Möbel Werke werde umweltschonend und nachhaltig nach höchsten Standards produziert, so das Unternehmen.

